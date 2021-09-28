На кухню реалити-шоу "Адская кухня" пришел "Ревизор": что проверяла Юля Панкова

На "Адской кухне" (Новый канал) продолжается ожесточенная кулинарная битва между женщинами и мужчинами. Участников становится все меньше, а требовательность Алекса Якутова только растет. На прошлой неделе парни и девушки подтвердили третий поварской разряд, и теперь их ждут новые испытания, в том числе и ревизия Юлии Панковой.

С кулинарной ревизией на реалити-шоу "Адская кухня" на Новом канале, пришла Юлия Панкова. Девушка уже не первый год проверяет рестораны и заведения питания в программе "Ревизор".

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О своих эмоциях и впечатлениях от кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Юля Панкова рассказала журналистам Нового канала. Кстати, она и сама когда-то принимала участие в кулинарном шоу "Мастер Шеф".

Знаю, насколько психологически может давить участие в реалити. Трудно жить с незнакомыми людьми в одном помещении, стоять на кухне по 13 часов, а потом еще и быть на ногах в ресторане, соревноваться и давать результат, – прокомментировала Юля.

На "Адской кухне" девушка инспектировала блюда поваров.



Юля Панкова / Фото Новый канал

Уважаю людей, которые выбрали эту нелегкую профессию. Всегда очень волновалась за участников реалити с Гордоном Рамзи, когда он шпынял и очень ругал поваров. Считаю, что так с людьми нельзя. А шеф, хотя и строгий, внутри очень добрый, – добавила Юля Панкова.

Также она считает украинскую версию шоу "Адская кухня" немножко "ангельской", ведь Алекс Якутов, хоть и строгий, но справедливый и пытается делать поварам проекта небольшие поблажки.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Какие блюда покорят "ревизора" смотрите в 4 выпуске реалити-шоу "Адская кухня".