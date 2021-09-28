З кулінарною ревізією на реаліті-шоу "Пекельна кухня", що на Новому каналі, завітала Юлія Панкова. Дівчина вже не перший рік перевіряє ресторани та заклади харчування у програмі "Ревізор".

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Про свої емоції та враження від кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Юля Панкова розповіла журналістам Нового каналу. До речі, вона й сама колись брала участь у кулінарному шоу "Мастер Шеф".

Знаю, наскільки психологічно може давити участь у реаліті. Важко жити з незнайомими людьми в одному приміщенні, стояти на кухні по 13 годин, а потім ще й бути на ногах у ресторані, змагатися і давати результат, – прокоментувала Юля.

На "Пекельній кухні" дівчина інспектувала страви кухарів.



Юля Панкова / Фото Новий канал

Поважаю людей, які обрали цю нелегку професію. Завжди дуже хвилювалася за учасників реаліті з Гордоном Рамзі, коли він шпиняв і дуже сварив кухарів. Вважаю, що так з людьми не можна. А шеф, хоча й суворий, всередині дуже добрий, – додала Юля Панкова.

Також вона вважає українську версію шоу "Пекельна кухня" трішки "янгольською", адже Алекс Якутов, хоч і суворий, але справедливий та намагається робити кухарям проєкту невеликі поблажки.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Які страви підкорять "ревізора" дивіться у 4 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня".