В 4 выпуске реалити-шоу "Адская кухня" повара показывали свои таланты в кондитерском искусстве, расследовали кулинарные преступления и принимали гостей в открытом ресторане проекта.

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В первом испытании Алекс Якутов испытывал поваров на знание десертов и выпечки. Лучшей в испытании оказалась красная команда, а вот синим пришлось отбывать наказание от шефа: они готовили ужин, гладили и убирали за соперниками.



Алекс Якутов и красная команда / Фото Новый канал

Во втором испытании ребята "расследовали убийство" – пробовали соусы из тел "жертв соусного маньяка" и готовили такое ​​же кулинарное "оружие". Во втором испытании победу одержала синяя команда, мужчинам удалось реабилитироваться.

Красные получили наказание: уборка обеих кухонь и осложнение на ужине от соперников. Красной команде пришлось работать связанными по парам да еще и с заклеенными ртами на 10 минут.

Даже повару на раздаче красной кухни Анне Шеремет пришлось объяснять задачи без слов. А вот на синей во время ужина блюда выдавались одно за другим. За раздачу отвечал Сергей Симонович.



Красная команда / Фото Новый канал

Команда синих работала слаженно, а вот красным сегодня не везло даже после окончания наказания.

Первый салат Алекс Якутов поставил "на стоп" из-за неправильно приготовленной фасоли. Пиццу ждал такой же финал – она ​​была несоленая. Также красным вернули холодные ребра. Но когда они во второй раз оказались на кухне, Алекс Якутов вспылил:

Как такое вообще можно готовить? В своем ресторане я костями торговать не собираюсь! Такие ребра даже собаки жрать не будут! Это не уровень ресторана! Красная команда завалила ужин,

– прокомментировал Алекс Якутов.

Поскольку шеф закрыл красную кухню, их заказ выдавали синие. В номинации на выгон оказались Елена Охотник и Инна Яцейко.



Инна Яцейко / Фото Новый канал

Елена разочаровала. Она опозорила меня и ресторан. Пришлось оправдываться перед гостями и извиняться за блюда,

– добавил Алекс Якутов.

Но домой отправил Инну Яцейко, ведь он не видел ее на кухне реалити-шоу "Адская кухня".