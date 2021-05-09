Своими кулинарными способностями пекарь с Норфолка делится со всеми желающими, даже из-за границы, обучая их на своих онлайн-курсах.

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Оглушительный успех в соцсетях

Делать кексы Керри Робертс научилась в 36 лет. Сначала она просто угощала ими своих друзей, а когда переехала в Кринглфорд, то решила основать собственный бизнес.

В марте 2017 года женщина создала в фейсбуке страницу Kerry's Bouqcakes и продолжала работать в центре занятости, делая в свободное время цветочные кексы. Довольно быстро ее страница стала безумно популярной и заказы на ее съедобные художественные произведения просто полились рекой. Поэтому Керри оставила работу и занялась тем, что любила делать еще с самого детства.



Цветочные кексы / Фото Kerry’s Bouqcakes



Цветы выглядят, как настоящие​ / Фото Kerry’s Bouqcakes



Цветы сделаны из масляного крема / Фото Kerry's Bouqcakes

Кулинарные курсы

Ей бизнес становился все успешнее и со временем она начала организовывать в своем доме кулинарные курсы. Сначала это были индивидуальные или групповые сессии, но после появления профиля в инстаграме, у нее появились ученики со всего мира, в том числе и из Канады, США и Нигерии.

Этот глобальный спрос заставил Керри запустить онлайн-курсы. И это неудивительно, ведь ее кулинарные способности просто поражают!



Букеты на кексах / Фото Kerry’s Bouqcakes



Композиции из роз / Фото Kerry’s Bouqcakes



Цветочные кексы делает пекарь из Великобритании​ / Фото Kerry’s Bouqcakes