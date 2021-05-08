Такая популярность позволила Натали начать собственный бизнес. И сейчас среди ее клиентов есть огромные американские компании, такие как сеть кинотеатров The Alamo Drafthouse Cinema и телевизионное шоу American Idol.

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От школы искусства до выпечки торта

Натали родилась в городе Брансуик и с самого детства была очень творческой. Не удивительно, что по достижении совершеннолетия она решила изучать изобразительное искусство в Университете штата Огайо. Но вместо того, чтобы взять глину или гипс как художественное средство, она прикипела к кулинарии.

После окончания учебы Натали приложила усилия, чтобы совместить выпекание тортов с искусством. Для этого она переехала в Остин, столицу штата Техас, что открыло ей больше возможностей. Девушка присоединилась к местной пекарне и работала там 2 года, оттачивая свои кулинарные навыки.

Работа с тортами подобна лепке из глины, проволоки или чего-то другого, чем я много занималась как художник,

– рассказывает Натали.

Первый успех

Эта 36-летняя мастерица тортов, возможно, осталась бы незамеченной, если бы не конкурс тортов "Сахарное артшоу". Она потратила 30 часов, чтобы создать голову музыкальной легенды Вилли Нельсона в натуральную величину. И из-за этого торта Натали собрала на конкурсе много наград.



Торт Вилли Нельсона / Фото Sideserf Cake Studio

Собственный бизнес

Когда брат мастера разместил фотографию этого торта в интернете, он сразу стал вирусным и попал на вершины хит-парадов, заняв первое место в мире. Этот успех побудил ее начать собственное дело, которое Натали называет Sideserf Cake Studio.

Бизнес стал настолько прибыльным, что ее муж Дэйв Сидесерф бросил работу директора в технической компании и присоединился к жене. Пара зарекомендовала себя среди своих клиентов во всем центральном Техасе.

Одной из самых выдающихся работ Натали Сидесерф является торт-селфи.



Торт-селфи Натали / Фото Sideserf Cake Studio