Кулинарные книги для начинающих: список от шеф-повара Николая Люлько

Если вы не знаете с чего начать свой путь в кулинарии, или вам хочется учиться новому – талантливый украинский шеф-повар и суперфиналист проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Николай Люлько подготовил для вас список книг, обязательных к прочтению. Мы уверены, что вы найдете ту книгу, которая станет полезной и поучительной.

Среди обязательного списка книг для начинающего повара от талантливого кулинара Николая Люлько есть литература не только с рецептами, но и технические и психологические книги.

Эти книги я прочитал, и советую их всем начинающим в обязательном порядке,

– отметил Николай Люлько.⠀

Кулинарные книги для начинающих

"Тезаурус вкусов", автор Ники Сегнит; "Азбука вкуса", автор Карен Пейдж; "Выпечка", автор Мишель Ру; "Яйца", автор Мишель Ру;



Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара

"Соусы", автор Мишель Ру; "Гид по ферментации Нома", русский перевод; "Weber. Философия гриля", автор Джейми Первиэнс; "Лидер и племя", автор Дэйв Логан;



Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара

"Радикальное прощение", автор Колин Типпинг; "Не работайте с мудаками", автор Роберт Саттон; "Обнимите своих клиентов", автор Джек Митчелл; "Преврати себя в бренд", автор Том Дж. Питерс;



Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара