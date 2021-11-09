Среди обязательного списка книг для начинающего повара от талантливого кулинара Николая Люлько есть литература не только с рецептами, но и технические и психологические книги.

Эти книги я прочитал, и советую их всем начинающим в обязательном порядке,
– отметил Николай Люлько.⠀

Кулинарные книги для начинающих

  1. "Тезаурус вкусов", автор Ники Сегнит;
  2. "Азбука вкуса", автор Карен Пейдж;
  3. "Выпечка", автор Мишель Ру;
  4. "Яйца", автор Мишель Ру;


Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара

  1. "Соусы", автор Мишель Ру;
  2. "Гид по ферментации Нома", русский перевод;
  3. "Weber. Философия гриля", автор Джейми Первиэнс;
  4. "Лидер и племя", автор Дэйв Логан;


Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара

  1. "Радикальное прощение", автор Колин Типпинг;
  2. "Не работайте с мудаками", автор Роберт Саттон;
  3. "Обнимите своих клиентов", автор Джек Митчелл;
  4. "Преврати себя в бренд", автор Том Дж. Питерс;


Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара

  1. "Управление конфликтом", автор Кэрри Паттерсон.