Среди обязательного списка книг для начинающего повара от талантливого кулинара Николая Люлько есть литература не только с рецептами, но и технические и психологические книги.
Эти книги я прочитал, и советую их всем начинающим в обязательном порядке,
– отметил Николай Люлько.⠀
Кулинарные книги для начинающих
- "Тезаурус вкусов", автор Ники Сегнит;
- "Азбука вкуса", автор Карен Пейдж;
- "Выпечка", автор Мишель Ру;
- "Яйца", автор Мишель Ру;
Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара
- "Соусы", автор Мишель Ру;
- "Гид по ферментации Нома", русский перевод;
- "Weber. Философия гриля", автор Джейми Первиэнс;
- "Лидер и племя", автор Дэйв Логан;
Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара
- "Радикальное прощение", автор Колин Типпинг;
- "Не работайте с мудаками", автор Роберт Саттон;
- "Обнимите своих клиентов", автор Джек Митчелл;
- "Преврати себя в бренд", автор Том Дж. Питерс;
Книги от Николая Люлько / Фото со страницы шеф-повара
- "Управление конфликтом", автор Кэрри Паттерсон.