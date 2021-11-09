Серед обов'язкового списку книг для початківця-кухаря від талановитого кулінара Миколи Люлька є література не тільки з рецептами, а й технічні та психологічні книги.

Ці книжки я прочитав, та раджу їх всім початківцям в обов'язковому порядку,
– відзначив Микола Люлько.⠀

Кулінарні книги для початківців

  1. "Тезаурус смаків", автор Нікі Сеґніт;
  1. "Азбука смаку", автор Карен Пейдж;
  1. "Випічка", автор Мішель Ру;
  1. "Яйця", автор Мішель Ру;


Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. "Соуси", автор Мішель Ру;
  1. "Гід по ферментації Нома", російський переклад;
  1. "Weber. Філософія грилю", автор Джеймі Первієнс;
  1. "Лідер і плем'я", автор Дейв Лоґан;


Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. "Радикальне прощення", автор Колін Тіпінг;
  1. "Не працюйте з мудаками", автор Роберт Саттон;
  1. "Обійміть своїх клієнтів", автор Джек Мітчел;
  1. "Перевтіль себе в бренд", автор Томас Дж. Піттерс;


Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. "Управління конфліктом", автор Керрі Паттерсон.