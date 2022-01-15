Безотходное производство

Каким будет 2022 год, пока неизвестно, но в кулинарии уже создали новые тенденции. Одна из них – субпродукты или безотходное производство (повторное использование разнообразных отходов для создания новых блюд). Каждый день шеф-повара придумывают новое применение картофельной кожуре, рыбным головам или обрезкам от фруктов.

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Вспомним только энергетические батончики из зерна, использованного в производстве пива, или сок из яблок кешью. Все эти продукты помогают сократить количество пищевых отходов, что составляет более миллиарда тонн ежегодно. Не удивили – это уже известный тренд, вы скажете! Да, вторичное использование пищи – не новость, но с развитием технологий в этой области точно появится больше интересных позиций.



Фото Fine Dining Lovers

Шеф-повара на полках магазинов

Если сравнить вид и рекламу товаров сейчас и 3 года назад, то вы заметите, насколько увеличился спрос на шеф-поваров, мелькающих на упаковках товаров. Известность шеф-поваров и доверие к ним сейчас бьют все рекорды. Еще два года назад они и не мечтали продаваться в супермаркетах, но с последствиями пандемии и поисками новых источников доходов вдруг заполняют полки своими новыми продуктами.

Ana Ros сотрудничает с фирмой Tuš / Фото ютубов Ana Roš and Tuš

К примеру, Эктор Хименес-Браво появился на упаковке тортов, пирожных, лаваша, специй, Владимир Ярославский тесно сотрудничает с компанией Метро кэш энд кери.

Бум грибных напитков

Чайный гриб, гериций, чага и рейши – в последние годы популярность на них выросла. Прилавки в магазине со скоростью света заполняются разнообразными напитками, такими как комбуча, лате в банках, кофе, тоники, безалкогольные крафтовые коктейли.



Чайный гриб / Фото Freepik

Они акцентируются на пользе для здоровья, от прокачки умственных способностей до улучшения иммунитета и либидо.