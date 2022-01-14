Рецепт торта из блинов
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
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Скриншот с видео
Приготовление:
- В глубокой посуде взбейте венчиком сгущенку и яйца, добавьте какао и перемешайте.
- Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородного состояния.
- Влейте в тесто 250 миллилитров кипятка и перемешайте.
- Разогрейте сковороду для блинов и пожарьте их с обеих сторон по 2-3 минуты.
- Для приготовления торта нам нужно 10 блинов.
- Для крема смешайте сливочный творог, ванилин, сливки и 150 г сахарной пудры.
- Чтобы масса была однородной – взбейте все миксером.
- Смажьте блины кремом и заверните трубочкой.
Скриншот с видео
- Выложите основу для торта – 4 блина начиненных кремом, далее 3, 2, 1. Слои между блинами тоже смазывайте кремом.
Скриншот с видео
- Смажьте весь торт из блинов кремом, посыпьте какао и топленным шоколадом.
Скриншот с видео
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления шоколадного торта из блинов: