Рецепт торта из блинов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4 – 6

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Скриншот с видео

Приготовление:

  1. В глубокой посуде взбейте венчиком сгущенку и яйца, добавьте какао и перемешайте.
  2. Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородного состояния.
  3. Влейте в тесто 250 миллилитров кипятка и перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду для блинов и пожарьте их с обеих сторон по 2-3 минуты.
  5. Для приготовления торта нам нужно 10 блинов.
  6. Для крема смешайте сливочный творог, ванилин, сливки и 150 г сахарной пудры.
  7. Чтобы масса была однородной – взбейте все миксером.
  8. Смажьте блины кремом и заверните трубочкой.

Скриншот с видео

  1. Выложите основу для торта – 4 блина начиненных кремом, далее 3, 2, 1. Слои между блинами тоже смазывайте кремом.

Скриншот с видео

  1. Смажьте весь торт из блинов кремом, посыпьте какао и топленным шоколадом.

Скриншот с видео

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадного торта из блинов: