Рецепт торта з млинців

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4 – 6

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Скріншот з відео

Приготування:

  1. У глибокому посуді збийте вінчиком згущене молоко та яйця, додайте какао та перемішайте.
  1. Додайте борошно та перемішайте вінчиком до однорідного стану.
  1. Влийте до тіста 250 мілілітрів окропу та перемішайте.
  1. Розігрійте сковорідку для млинців та посмажте їх з обох сторін по 2 – 3 хвилини.
  1. Для приготування торта нам потрібно 10 млинців.
  1. Для крему змішайте вершковий сир, ванілін, вершки та 150 грамів цукрової пудри.
  1. Щоб маса була однорідна – збийте все міксером.
  1. Змастіть млинці кремом та загорніть трубочкою.


Скріншот з відео

  1. Викладіть основу для торта – 4 млинці начинені кремом, далі 3, 2, 1. Шари між млинцями теж змащуйте кремом.


Скріншот з відео

  1. Змастіть весь торт з млинців кремом, посипте какао та розтопленим шоколадом.


Скріншот з відео

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадного торта з млинців: