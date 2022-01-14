Рецепт торта з млинців
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
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Скріншот з відео
Приготування:
- У глибокому посуді збийте вінчиком згущене молоко та яйця, додайте какао та перемішайте.
- Додайте борошно та перемішайте вінчиком до однорідного стану.
- Влийте до тіста 250 мілілітрів окропу та перемішайте.
- Розігрійте сковорідку для млинців та посмажте їх з обох сторін по 2 – 3 хвилини.
- Для приготування торта нам потрібно 10 млинців.
- Для крему змішайте вершковий сир, ванілін, вершки та 150 грамів цукрової пудри.
- Щоб маса була однорідна – збийте все міксером.
- Змастіть млинці кремом та загорніть трубочкою.
Скріншот з відео
- Викладіть основу для торта – 4 млинці начинені кремом, далі 3, 2, 1. Шари між млинцями теж змащуйте кремом.
Скріншот з відео
- Змастіть весь торт з млинців кремом, посипте какао та розтопленим шоколадом.
Скріншот з відео
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадного торта з млинців: