Карбонара – это классическое римское блюдо. Гастрономический историк и автор книг Лука Чезари показал в своем видео в Инстаграм подлинный рецепт этой пасты. После просмотра видео он подвергся высмеиванию и даже серьезным угрозам от пользователей соцсетей.

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За что осудили кулинара

Главные составляющие этого блюда – спагетти и соус, приготовленный из яиц, сыра (обычно пармезан или перорино) и панчетты (итальянского вида свинского бекона или отварной свинины). Лука Чезари предложил рецепт со швейцарским сыром грюер, чесноком, беконом и яичницей. Как отмечает кулинар – это оригинальный рецепт, который еще 70 лет назад был опубликован в итальянском кулинарном журнале.

Общеизвестно, как итальянцы упорно относятся к своим кулинарным традициям. Поэтому такую идею встретили с откровенным осуждением и даже гневом.

Чезари остается непоколебимым и готов разжечь новые кулинарные споры: "Это было только первое видео... Я готовлю новое — о традиционной неаполитанской пицце 1800-х годов с моллюсками!".

Если хотите приготовить карбонару по классическому рецепту: подробный рецепт.