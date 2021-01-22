Как приготовить спагетти Карбонара рецепт шеф-повара Владимира Ярославского
Приготовить настоящую итальянскую пасту Карбонара достаточно сложно, если не иметь верного и проверенного рецепта. Шеф-повар Владимир Ярославский с радостью рассказал несколько своих секретов по приготовлению блюда.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями своим рецептом пасты Карбонара и выложил его на своей странице в инстаграм.
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Шеф-повар утверждает, что вариантов приготовления популярной итальянской пасты множество, к ней добавляют и Паремзан, и Пекорино-Романо, повара готовят ее и на желтках, другие на яйцах... Главное, что в Карбонаре нет сливок!
Владимир Ярославский отмечает, что именно сливки никогда не добавляют в классический рецепт Карбонары.
Для приготовления одной сытной порции пасты Карбонара нам нужно:
Как приготовить пасту Карбонара дома
- Отварите спагетти аль-денте в подсоленной воде.
- Панчетту нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковородке – снимите с огня.
- Добавьте к жиру, который остался на сковороде бульон, сливочное масло и перемешайте.
- В отдельной миске смешайте яйцо и пармезан, вылейте смесь на сковородку и поперчите. Тщательно размешивайте соус на сковороде венчиком и понемногу нагревайте массу.
- Ставим сковороду на небольшой огонь и, постоянно помешивая венчиком нагреваем смесь. Владимир Ярославский делает вот так: прогревает немного сковородку, снимает с огня, прогревает снова и снова снимает с огня. Процесс трудоемкий и требует навыков – важно не передержать яйцо, иначе будет свернут белок-омлет.
- Когда смесь для пасты стала похожей на соус отставляем сковородку и добавляем спагетти.
- Не забудьте предварительно встряхнуть спагетти от воды.
- Тщательно вымешивайте спагетти с соусом на сковороде периодически нагревая ее низ на плите.
Подавайте готовое блюдо сразу к столу, солить Карбонару не нужно, ведь панчетта или бекон придадут ей нужной солености. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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