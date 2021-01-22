Приготовить настоящую итальянскую пасту Карбонара достаточно сложно, если не иметь верного и проверенного рецепта. Шеф-повар Владимир Ярославский с радостью рассказал несколько своих секретов по приготовлению блюда.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями своим рецептом пасты Карбонара и выложил его на своей странице в инстаграм.

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Шеф-повар утверждает, что вариантов приготовления популярной итальянской пасты множество, к ней добавляют и Паремзан, и Пекорино-Романо, повара готовят ее и на желтках, другие на яйцах... Главное, что в Карбонаре нет сливок!

Владимир Ярославский отмечает, что именно сливки никогда не добавляют в классический рецепт Карбонары.

Для приготовления одной сытной порции пасты Карбонара нам нужно:

Ингредиенты:

– 120 г спагетти;

– 70 г панчетты или копченого бекона;

– 50 г сыра Пармезан;

– 15 г сливочного масла;

– 1 целое яйцо,

– черный молотый перец;

– 30 г куриного или овощного бульона.

Как приготовить пасту Карбонара дома

Отварите спагетти аль-денте в подсоленной воде. Панчетту нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковородке – снимите с огня. Добавьте к жиру, который остался на сковороде бульон, сливочное масло и перемешайте. В отдельной миске смешайте яйцо и пармезан, вылейте смесь на сковородку и поперчите. Тщательно размешивайте соус на сковороде венчиком и понемногу нагревайте массу. Ставим сковороду на небольшой огонь и, постоянно помешивая венчиком нагреваем смесь. Владимир Ярославский делает вот так: прогревает немного сковородку, снимает с огня, прогревает снова и снова снимает с огня. Процесс трудоемкий и требует навыков – важно не передержать яйцо, иначе будет свернут белок-омлет. Когда смесь для пасты стала похожей на соус отставляем сковородку и добавляем спагетти. Не забудьте предварительно встряхнуть спагетти от воды. Тщательно вымешивайте спагетти с соусом на сковороде периодически нагревая ее низ на плите.

Подавайте готовое блюдо сразу к столу, солить Карбонару не нужно, ведь панчетта или бекон придадут ей нужной солености. Приятного аппетита!