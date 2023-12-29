Не дайте себя обмануть: как отличить натуральную икру от подделки

Икра всегда была синонимом роскоши и элегантности, поэтому она часто попадает в список наиболее подрабатываемых продуктов. Чтобы избежать обмана и насладиться высоким качеством, важно знать, как правильно отличить натуральную икру от подделки.

Во время новогодних праздников икра часто становится предметом подделки. Постоянный рост спроса на этот драгоценный деликатес создал идеальные условия появления фальсификата.

Интересно Экспериментировать лучшее из "Легко!": топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом

Как отличить от подделки

Икра – это дорогой продукт, и именно низкая цена должна стать важным сигналом. Купите икру в известных и доверенных магазинах. Не следует рассматривать приобретение продукта в местах несанкционированной торговли. Внимательно изучите информацию на этикетке, там должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки. Еще один важный элемент – крышка банки. Она не должна прогибаться или быть раздутой.

Невероятный продукт / Фото unsplash

Какой вкус у настоящей икры

Оболочка натуральной икринки должна трескаться во рту и ее содержимое должно вытекать, а подделка прилипает к зубам и жуется как желейные конфеты. Настоящая икра обладает свежим морским ароматом и нежным приятным вкусом.

Как проверить икру в воде

Икра содержит белок, который при нагревании должен свернуться. Если залить ее кипятком – вода побелеет. А в случае имитации окраски икринок совсем не изменится – они будут плавать в воде, а на поверхности появятся толстые пятна.

Сколько можно хранить икру

Обычно икра в открытой банке в холодильнике может стоять около одной недели. Но обязательно прочтите на этикетке приобретаемого вами продукта срок годности и требования к хранению и соблюдайте их.

К теме: на что следует обратить внимание при выборе