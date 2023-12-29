Під час новорічних свят ікра часто стає предметом підробки. Постійне зростання попиту на цей дорогоцінний делікатес створило ідеальні умови для появи фальсифікату.

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Як відрізнити від підробки

Ікра — це дорогий продукт, і саме низька ціна має стати важливим сигналом. Купуйте ікру у відомих та довірених магазинах. Не варто розглядати придбання продукту в місцях несанкціонованої торгівлі. Уважно вивчіть інформацію на етикетці, там має бути вказана назва риби, дата виготовлення та фасування. Ще один важливий елемент – кришка банки. Вона не повинна прогинатися або бути роздутою.

Неймовірний продукт / Фото unsplash

Який смак у справжньої ікри

Оболонка натуральної ікринки має тріскати в роті і її вміст має витікати, а підробка прилипає до зубів і жується як желейні цукерки. Справжня ікра має свіжий морський аромат та ніжний приємний смак.

Як перевірити ікру в воді

Ікра містить білок, який при нагріванні повинен згорнутися. Якщо залити її окропом – вода побіліє. А в разі імітації забарвлення ікринок зовсім не зміниться – вони будуть плавати у воді, а на поверхні з'являться масні плями.

Скільки можна зберігати ікру

Зазвичай ікра у відкритій банці в холодильнику може стояти близько одного тижня. Але обов'язково прочитайте на етикетці купованого вами продукту термін придатності та вимоги до зберігання і дотримуйтеся їх.

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