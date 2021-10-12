Любители остренького, это блюдо из курицы и овощей в азиатском стиле – как раз для вас. Нежное мясо, сочные овощи и пикантный соус – объедение!
Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой
Рецепт курицы по-азиатски
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Курица в азиатском стиле / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Нарежьте все овощи соломкой.
- Куриное филе нарежьте тонкими полосками.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней курятину.
- Добавьте нарезанные овощи и перемешайте.
- Через 2 минуты отправьте на сковородку цукини и пекинскую капусту. Обжаривайте все ингредиенты еще 2 – 3 минуты.
- Убавьте огонь и влейте в блюдо бульон и чили соус. Тушите блюдо еще 5 минут на медленном огне.
- Готовое блюдо посыпьте семенами кунжута и подавайте к столу.
Приятного аппетита!