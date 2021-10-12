Любители остренького, это блюдо из курицы и овощей в азиатском стиле – как раз для вас. Нежное мясо, сочные овощи и пикантный соус – объедение!

Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой

Рецепт курицы по-азиатски

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4



Курица в азиатском стиле / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 400 г куриного филе;

– 1 кабачок;

– 1 морковка;

– ⅓ вилка пекинской капусты;

– 1 сладкий перец;

– 3 зубчика чеснока;

– 3 ст. л. соевого соуса;

– 100 мл бульона;

– семена кунжута;

– 2 – 3 ст. л. сладкого соуса чили (sweet chilly)

– подсолнечное или кунжутное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте все овощи соломкой. Куриное филе нарежьте тонкими полосками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней курятину. Добавьте нарезанные овощи и перемешайте. Через 2 минуты отправьте на сковородку цукини и пекинскую капусту. Обжаривайте все ингредиенты еще 2 – 3 минуты. Убавьте огонь и влейте в блюдо бульон и чили соус. Тушите блюдо еще 5 минут на медленном огне. Готовое блюдо посыпьте семенами кунжута и подавайте к столу.

Приятного аппетита!