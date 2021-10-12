Якщо ви любите гостреньке – ця страва з курятини та овочів в азійському стилі саме для вас. Ніжне м'ясо, соковиті овочі та пікантний соус – смакота!
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Рецепт курки по-азійськи
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Курка в азійському стилі / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Наріжте всі овочі соломкою.
- Куряче філе наріжте тонкими смужками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину.
- Додайте нарізані овочі та перемішайте.
- Через 2 хвилини додайте на сковорідку цукіні та пекінську капусту. Обсмажуйте всі інгредієнти ще 2 – 3 хвилини.
- Зменште вогонь та влийте до страви бульйон і чилі соус. Тушкуйте страву ще 5 хвилин на повільному вогні.
- Готову страву посипте насінням кунжуту та подавайте до столу. Смачного!