Якщо ви любите гостреньке – ця страва з курятини та овочів в азійському стилі саме для вас. Ніжне м'ясо, соковиті овочі та пікантний соус – смакота!

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Рецепт курки по-азійськи

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Курка в азійському стилі / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Наріжте всі овочі соломкою.
  1. Куряче філе наріжте тонкими смужками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину.
  1. Додайте нарізані овочі та перемішайте.
  1. Через 2 хвилини додайте на сковорідку цукіні та пекінську капусту. Обсмажуйте всі інгредієнти ще 2 – 3 хвилини.
  1. Зменште вогонь та влийте до страви бульйон і чилі соус. Тушкуйте страву ще 5 хвилин на повільному вогні.
  1. Готову страву посипте насінням кунжуту та подавайте до столу. Смачного!