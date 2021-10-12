Быстрое блюдо для гурманов: курица по-азиатски с сезонными овощами за 15 минут

12 октября 2021 , 14:14
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Надоели обычные куриные котлеты или отбивные? Тогда вот вам рецепт от украинского блогера Яны Станишевской. Всего четверть часа – и на вашем столе будет изысканнейшее азиатское блюдо.

Любители остренького, это блюдо из курицы и овощей в азиатском стиле – как раз для вас. Нежное мясо, сочные овощи и пикантный соус – объедение!

Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой

Рецепт курицы по-азиатски

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4


Курица в азиатском стиле / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 400 г куриного филе;
– 1 кабачок;
– 1 морковка;
– ⅓ вилка пекинской капусты;
– 1 сладкий перец;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 ст. л. соевого соуса;
– 100 мл бульона;
– семена кунжута;
– 2 – 3 ст. л. сладкого соуса чили (sweet chilly)
– подсолнечное или кунжутное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте все овощи соломкой.
  2. Куриное филе нарежьте тонкими полосками.
  3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней курятину.
  4. Добавьте нарезанные овощи и перемешайте.
  5. Через 2 минуты отправьте на сковородку цукини и пекинскую капусту. Обжаривайте все ингредиенты еще 2 – 3 минуты.
  6. Убавьте огонь и влейте в блюдо бульон и чили соус. Тушите блюдо еще 5 минут на медленном огне.
  7. Готовое блюдо посыпьте семенами кунжута и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак