Быстрое блюдо для гурманов: курица по-азиатски с сезонными овощами за 15 минут
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Надоели обычные куриные котлеты или отбивные? Тогда вот вам рецепт от украинского блогера Яны Станишевской. Всего четверть часа – и на вашем столе будет изысканнейшее азиатское блюдо.
Любители остренького, это блюдо из курицы и овощей в азиатском стиле – как раз для вас. Нежное мясо, сочные овощи и пикантный соус – объедение!
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Рецепт курицы по-азиатски
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Курица в азиатском стиле / Фото Яны Станишевской
Ингредиенты:
– 400 г куриного филе;
– 1 кабачок;
– 1 морковка;
– ⅓ вилка пекинской капусты;
– 1 сладкий перец;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 ст. л. соевого соуса;
– 100 мл бульона;
– семена кунжута;
– 2 – 3 ст. л. сладкого соуса чили (sweet chilly)
– подсолнечное или кунжутное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте все овощи соломкой.
- Куриное филе нарежьте тонкими полосками.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней курятину.
- Добавьте нарезанные овощи и перемешайте.
- Через 2 минуты отправьте на сковородку цукини и пекинскую капусту. Обжаривайте все ингредиенты еще 2 – 3 минуты.
- Убавьте огонь и влейте в блюдо бульон и чили соус. Тушите блюдо еще 5 минут на медленном огне.
- Готовое блюдо посыпьте семенами кунжута и подавайте к столу.
Приятного аппетита!