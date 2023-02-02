Сочное куриное филе за 15 минут: готовим в соусе терияки
2 февраля 2023, 10:05Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Когда нужно быстро перекусить или подать на стол обед или ужин – воспользуйтесь этим рецептом курицы в соусе терияки.
Выбирайте для травы куриную грудку – она нежная, диетическая и идеально подходит к рецепту.
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Подавайте курятину терияки с любимым гарниром: отварным рисом, картофелем, спагетти или овощным салатом.
Рецепт курятины терияки
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 2 куриных филе;
– 1 столовая ложка муки;
– 2 зубчика чеснока;
– 15 граммов масла;
– 3 столовые ложки терияки;
– 1 чайная ложка меда;
– масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- ️От филе отрезаем кусочки поменьше и делаем надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.
- ️Солим, перчим, массируем, посыпаем мукой.
- Разогреваем с маслом сковородку и выкладываем филе. Жарим с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавляем чеснок, масло, жарим еще пару минут.
- Добавляем териак и мед, жарим вымачивая в соусе, чтобы филе полностью были покрыты териаки.
- ️Сразу подаем к гарниру, посыпаем по желанию кунжутом и зеленым лучком.
Приятного вам аппетита!