Обирайте для трави курячу грудку – вона ніжна, дієтична та ідеально підходить до рецепта.
Читайте також Ідеальні до кіно: готуємо курячі стріпси за 20 хвилин
Подавайте курятину теріякі з улюбленим гарніром: відвареним рисом, картоплею, спагеті чи овочевим салатом.
Рецепт курятини теріякі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️Від філе відрізаємо малі філе і робимо надрізи кубиками, старайтесь не розрізати філе повністю.
- ️Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо борошном.
- ️Розігріваємо з олією сковорідку і викладаємо філе. Смажимо з кожної сторони по 5 хвилин, під кришкою. Додаємо часник, масло, смажимо ще пару хвилин.
- Додаємо теріякі і мед, смажимо вимочуючи в соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі.
- ️Відразу подаємо до гарніру, посипаємо по бажанню кунжутом і зеленою цибулькою.
Смачного!