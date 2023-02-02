Обирайте для трави курячу грудку – вона ніжна, дієтична та ідеально підходить до рецепта.

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Подавайте курятину теріякі з улюбленим гарніром: відвареним рисом, картоплею, спагеті чи овочевим салатом.

Рецепт курятини теріякі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • ️Від філе відрізаємо малі філе і робимо надрізи кубиками, старайтесь не розрізати філе повністю.
  • ️Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо борошном.
  • ️Розігріваємо з олією сковорідку і викладаємо філе. Смажимо з кожної сторони по 5 хвилин, під кришкою. Додаємо часник, масло, смажимо ще пару хвилин.
  • Додаємо теріякі і мед, смажимо вимочуючи в соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі.
  • ️Відразу подаємо до гарніру, посипаємо по бажанню кунжутом і зеленою цибулькою.

Смачного!