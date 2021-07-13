Рецепт курицы по-мароккански: идеальное блюдо из курицы и апельсинов для летнего ужина

Не знаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас интересный и вкусный рецепт легкого блюда из курицы и апельсинов. Подайте блюдо с легким салатом из любимой зелени и наслаждайтесь отличительным вкусом с легкими нотками марокканской кухни.

Курица по-мароккански – вкусное и сытное блюдо из нежного мяса и апельсинов. В кухне этой страны используют много специй, чтобы обогатить и выделить блюдо и придать новые оттенки и вкус курицы.

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Ведущий программы "Ранок з Україною" – Григорий Герман, поделился с читателями рецептом нежных куриных ножек с апельсиновыми нотами.

Рецепт куриных ножек с апельсинами

Время: 60 минут

Порции: 3 – 4

Калорийность на 100 граммов: 209 ккал



Курица по-мароккански / Фото Радио Трек

Тщательно помойте апельсины. Один нарежьте кольцами и выложите на противень ровным слоем. Оливки разрежьте пополам. В отдельной мисочке смешайте все специи и натрите смесью голени, тщательно перемешайте. Выложите курятину на апельсины. Посолите мясо и посыпьте оливками. Из другого апельсина выжмите сок и полейте им блюдо. Сбрызните маслом курятину. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте курочку по-мароккански 35 – 40 минут. Готовое блюдо подавайте горячим. Приятного аппетита!

– 6 шт. куриных голеней;– 2 апельсина;– оливки на ваш вкус;– 100 мл растительного масла;– 2 ч. л. молотой паприки;– 1 ч. л. тмина;– ½ ч. л. куркумы;– ½ ч. л. острого перца;– ½ ч. л. корицы;– ½ ч. л. имбиря;– соль на ваш вкус.