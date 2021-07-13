Курка по-марокканськи – смачна та ситна страва з ніжного м'яса та апельсинів. У кухні цієї країни використовують багато спецій, щоб збагатити та виділити страву й надати нових відтінків та смаку курки.

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Ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман, поділився з читачами рецептом ніжних курячих ніжок з апельсиновими нотами.

Рецепт курячих ніжок з апельсинами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 209 ккал


Курка по-марокканськи / Фото Радіо Трек

  1. Ретельно помийте апельсини. Один наріжте кільцями та викладіть на деко рівним шаром.
  2. Оливки розріжте навпіл.
  3. У окремій мисочці змішайте всі спеції та натріть сумішшю гомілки, ретельно перемішайте.
  4. Викладіть курятину на апельсини. Посоліть м'ясо та посипте оливками.
  5. З іншого апельсину вичавіть сік та полийте ним страву.
  6. Збризніть олією курятину.
  7. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте курочку по-марокканськи 35 – 40 хвилин.
  8. Готову страву подавайте гарячою. Смачного!