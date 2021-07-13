Курка по-марокканськи – смачна та ситна страва з ніжного м'яса та апельсинів. У кухні цієї країни використовують багато спецій, щоб збагатити та виділити страву й надати нових відтінків та смаку курки.
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Ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман, поділився з читачами рецептом ніжних курячих ніжок з апельсиновими нотами.
Рецепт курячих ніжок з апельсинами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 209 ккал
Курка по-марокканськи / Фото Радіо Трек
- Ретельно помийте апельсини. Один наріжте кільцями та викладіть на деко рівним шаром.
- Оливки розріжте навпіл.
- У окремій мисочці змішайте всі спеції та натріть сумішшю гомілки, ретельно перемішайте.
- Викладіть курятину на апельсини. Посоліть м'ясо та посипте оливками.
- З іншого апельсину вичавіть сік та полийте ним страву.
- Збризніть олією курятину.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте курочку по-марокканськи 35 – 40 хвилин.
- Готову страву подавайте гарячою. Смачного!