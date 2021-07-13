Курка по-марокканськи – смачна та ситна страва з ніжного м'яса та апельсинів. У кухні цієї країни використовують багато спецій, щоб збагатити та виділити страву й надати нових відтінків та смаку курки.

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Ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман, поділився з читачами рецептом ніжних курячих ніжок з апельсиновими нотами.

Рецепт курячих ніжок з апельсинами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 209 ккал



Курка по-марокканськи / Фото Радіо Трек

Інгредієнти:

– 6 шт. курячих гомілок;

– 2 апельсини;

– оливки на ваш смак;

– 100 мл рослинної олії;

– 2 ч. л. меленої паприки;

– 1 ч. л. кмину;

– ½ ч. л. куркуми;

– ½ ч. л. гострого перцю;

– ½ ч. л. кориці;

– ½ ч. л. імбиру;

– сіль на ваш смак.