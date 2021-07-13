Курица по-мароккански – вкусное и сытное блюдо из нежного мяса и апельсинов. В кухне этой страны используют много специй, чтобы обогатить и выделить блюдо и придать новые оттенки и вкус курицы.

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Ведущий программы "Ранок з Україною" – Григорий Герман, поделился с читателями рецептом нежных куриных ножек с апельсиновыми нотами.

Рецепт куриных ножек с апельсинами

Время: 60 минут

Порции: 3 – 4

Калорийность на 100 граммов: 209 ккал



Курица по-мароккански / Фото Радио Трек

Ингредиенты:

– 6 шт. куриных голеней;

– 2 апельсина;

– оливки на ваш вкус;

– 100 мл растительного масла;

– 2 ч. л. молотой паприки;

– 1 ч. л. тмина;

– ½ ч. л. куркумы;

– ½ ч. л. острого перца;

– ½ ч. л. корицы;

– ½ ч. л. имбиря;

– соль на ваш вкус.