Курица по-мароккански – вкусное и сытное блюдо из нежного мяса и апельсинов. В кухне этой страны используют много специй, чтобы обогатить и выделить блюдо и придать новые оттенки и вкус курицы.

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Ведущий программы "Ранок з Україною" – Григорий Герман, поделился с читателями рецептом нежных куриных ножек с апельсиновыми нотами.

Рецепт куриных ножек с апельсинами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 209 ккал


Курица по-мароккански / Фото Радио Трек

  1. Тщательно помойте апельсины. Один нарежьте кольцами и выложите на противень ровным слоем.
  2. Оливки разрежьте пополам.
  3. В отдельной мисочке смешайте все специи и натрите смесью голени, тщательно перемешайте.
  4. Выложите курятину на апельсины. Посолите мясо и посыпьте оливками.
  5. Из другого апельсина выжмите сок и полейте им блюдо.
  6. Сбрызните маслом курятину.
  7. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте курочку по-мароккански 35 – 40 минут.
  8. Готовое блюдо подавайте горячим. Приятного аппетита!