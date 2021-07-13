Курица по-мароккански – вкусное и сытное блюдо из нежного мяса и апельсинов. В кухне этой страны используют много специй, чтобы обогатить и выделить блюдо и придать новые оттенки и вкус курицы.
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Ведущий программы "Ранок з Україною" – Григорий Герман, поделился с читателями рецептом нежных куриных ножек с апельсиновыми нотами.
Рецепт куриных ножек с апельсинами
- Время: 60 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 209 ккал
Курица по-мароккански / Фото Радио Трек
- Тщательно помойте апельсины. Один нарежьте кольцами и выложите на противень ровным слоем.
- Оливки разрежьте пополам.
- В отдельной мисочке смешайте все специи и натрите смесью голени, тщательно перемешайте.
- Выложите курятину на апельсины. Посолите мясо и посыпьте оливками.
- Из другого апельсина выжмите сок и полейте им блюдо.
- Сбрызните маслом курятину.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте курочку по-мароккански 35 – 40 минут.
- Готовое блюдо подавайте горячим. Приятного аппетита!