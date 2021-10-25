Вместо шампиньонов в начинку куриных конвертиков можно добавлять любые грибы: белые, лисички, вешенки. С ингредиентами будет меняться и вкус блюда. Рецепт один, а блюдо – каждый раз новое!

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Куриные конвертики на подушке из томатов

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 2 – 3



Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 500 – 600 г куриного филе;

– 2 помидора;

– 100 г шампиньонов;

– 60 г сыра сулугуни;

– 2 ст. л. греческого йогурта;

– соль;

– молотый черный перец;

– ваши любимые специи;

– ваша любимая зелень;

– растительное масло.

Приготовление:

Тщательно натрите целое куриное филе солью, молотым черным перцем и другими специями.

Разрежьте мясо так, чтобы образовались "кармашки" для начинки.

Для начинки нарежьте кольцами помидоры, а шампиньоны кубиками.



Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с йогуртом и грибами. Добавьте зелень. Посолите.

Приготовленной начинкой наполните куриные конвертики.

Выложите помидоры на дно жаропрочной формы, выстеленной слоем пищевой фольги.

На помидоры выложите начиненные конвертики и сбрызните все растительным маслом.



Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

Разогрейте духовку до 200℃ и отправьте туда форму с конвертиками на 40 – 50 минут.

Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте на стол.

Приятного аппетита!