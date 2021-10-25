Вместо шампиньонов в начинку куриных конвертиков можно добавлять любые грибы: белые, лисички, вешенки. С ингредиентами будет меняться и вкус блюда. Рецепт один, а блюдо – каждый раз новое!
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Куриные конвертики на подушке из томатов
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Курочка с помидорами / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Тщательно натрите целое куриное филе солью, молотым черным перцем и другими специями.
- Разрежьте мясо так, чтобы образовались "кармашки" для начинки.
- Для начинки нарежьте кольцами помидоры, а шампиньоны кубиками.
Курочка с помидорами / Фото Fat Killers
- Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с йогуртом и грибами. Добавьте зелень. Посолите.
- Приготовленной начинкой наполните куриные конвертики.
- Выложите помидоры на дно жаропрочной формы, выстеленной слоем пищевой фольги.
- На помидоры выложите начиненные конвертики и сбрызните все растительным маслом.
Курочка с помидорами / Фото Fat Killers
- Разогрейте духовку до 200℃ и отправьте туда форму с конвертиками на 40 – 50 минут.
- Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте на стол.
Приятного аппетита!