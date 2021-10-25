Вместо шампиньонов в начинку куриных конвертиков можно добавлять любые грибы: белые, лисички, вешенки. С ингредиентами будет меняться и вкус блюда. Рецепт один, а блюдо – каждый раз новое!

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Куриные конвертики на подушке из томатов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 3


Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Тщательно натрите целое куриное филе солью, молотым черным перцем и другими специями.
  2. Разрежьте мясо так, чтобы образовались "кармашки" для начинки.
  3. Для начинки нарежьте кольцами помидоры, а шампиньоны кубиками.


Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

  1. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с йогуртом и грибами. Добавьте зелень. Посолите.
  2. Приготовленной начинкой наполните куриные конвертики.
  3. Выложите помидоры на дно жаропрочной формы, выстеленной слоем пищевой фольги.
  4. На помидоры выложите начиненные конвертики и сбрызните все растительным маслом.


Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

  1. Разогрейте духовку до 200℃ и отправьте туда форму с конвертиками на 40 – 50 минут.
  2. Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте на стол.

Приятного аппетита!