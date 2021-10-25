Замість печериць до начинки можна додавати будь-які інші гриби: білі, лисички, гливи. Зі зміною інгредієнтів мінятиметься й смак курячих конвертиків. Рецепт один, а страва – щоразу нова!
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Курячі конвертики на подушці з томатів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 3
Курочка з помідорами / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно натріть ціле куряче філе сіллю, меленим чорним перцем та іншими спеціями.
- Розріжте м'ясо так, щоб утворилися "кишеньки" для начинки.
- Для начинки наріжте кільцями помідори, а печериці кубиками.
Курочка з помідорами / Фото Fat Killers
- Сир натріть на дрібній тертці й змішайте з йогуртом та грибами. Додайте зелень. Посоліть.
- Приготованою начинкою наповніть конвертики.
- Викладіть помідори на жаротривку форму, укриту шаром харчової фольги.
- На помідори викладіть начинені курячі конвертики й скропіть усе олією.
Курочка з помідорами / Фото Fat Killers
- Розігрійте духовку до 200℃ і відправте туди форму з конвертиками на 40 – 50 хвилин.
- Готову страву посипте посіченою зеленню й подавайте до столу.
Смачного!