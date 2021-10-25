Когда времени в обрез: куриные конвертики на подушке из помидоров

25 октября 2021 , 17:33
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Обожаете кормить семью вкусно и полезно? Но и себе нужно уделять время! Куриные конверты с помидорами – как раз не хлопотное блюдо. Быстренько замариновали курочку, нарезали начинку, а остальное сделает духовка!

Вместо шампиньонов в начинку куриных конвертиков можно добавлять любые грибы: белые, лисички, вешенки. С ингредиентами будет меняться и вкус блюда. Рецепт один, а блюдо – каждый раз новое!

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Куриные конвертики на подушке из томатов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 3


Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 500 – 600 г куриного филе;
– 2 помидора;
– 100 г шампиньонов;
– 60 г сыра сулугуни;
– 2 ст. л. греческого йогурта;
– соль;
– молотый черный перец;
– ваши любимые специи;
– ваша любимая зелень;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Тщательно натрите целое куриное филе солью, молотым черным перцем и другими специями.
     
  2. Разрежьте мясо так, чтобы образовались "кармашки" для начинки.
     
  3. Для начинки нарежьте кольцами помидоры, а шампиньоны кубиками.


Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

  1. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с йогуртом и грибами. Добавьте зелень. Посолите.
     
  2. Приготовленной начинкой наполните куриные конвертики.
     
  3. Выложите помидоры на дно жаропрочной формы, выстеленной слоем пищевой фольги.
     
  4. На помидоры выложите начиненные конвертики и сбрызните все растительным маслом.


Курочка с помидорами / Фото Fat Killers

  1. Разогрейте духовку до 200℃ и отправьте туда форму с конвертиками на 40 – 50 минут.
     
  2. Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак