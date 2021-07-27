Куриные котлеты – диетическое и легкое блюдо, которое можно подавать к столу с любым гарниром или свежим салатом.

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Кабачок и кукуруза в рецепте придадут блюду легкости и сочности. Вы с легкостью можете употреблять блюдо на обед или ужин, ведь оно диетическое и низкокалорийное. Также такие котлетки прекрасно подойдут для детского питания.

Рецепт куриных котлет с кабачком и кукурузой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2



Куриные котлеты / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 50 г вареной или консервированной кукурузы;

– 160 г кабачка;

– 70 г моцареллы;

– 2 г куркумы;

– 400 г куриного фарша;

– 1 яйцо;

– 1 зубчик чеснока;

– базилик по вкусу;

– соль по вкусу.

Тщательно смешайте куриный фарш с яйцом, добавьте соль и перемешайте. Кабачок натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке. Добавьте сыр и кабачок к мясу и перемешайте. Всыпьте в фарш кукурузу, специи, выдавленный чеснок и базилик. Перемешайте массу и сформируйте котлеты. Разогрейте сковородку с небольшим количеством оливкового масла и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. Обжаренные котлеты испеките до готовности в разогретой духовке до 180 градусов в течение 30–40 минут. Приятного аппетита!

Подавайте готовые котлеты к столу с овощным пюре или свежим салатом.