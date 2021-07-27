Куриные котлеты – диетическое и легкое блюдо, которое можно подавать к столу с любым гарниром или свежим салатом.

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Кабачок и кукуруза в рецепте придадут блюду легкости и сочности. Вы с легкостью можете употреблять блюдо на обед или ужин, ведь оно диетическое и низкокалорийное. Также такие котлетки прекрасно подойдут для детского питания.

Рецепт куриных котлет с кабачком и кукурузой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2

котлети
Куриные котлеты / Фото Fat Killers

  1. Тщательно смешайте куриный фарш с яйцом, добавьте соль и перемешайте.
  2. Кабачок натрите на крупной терке.
  3. Сыр натрите на мелкой терке.
  4. Добавьте сыр и кабачок к мясу и перемешайте.
  5. Всыпьте в фарш кукурузу, специи, выдавленный чеснок и базилик. Перемешайте массу и сформируйте котлеты.
  6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством оливкового масла и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
  7. Обжаренные котлеты испеките до готовности в разогретой духовке до 180 градусов в течение 30–40 минут. Приятного аппетита!

Подавайте готовые котлеты к столу с овощным пюре или свежим салатом.