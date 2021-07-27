Куриные котлеты – диетическое и легкое блюдо, которое можно подавать к столу с любым гарниром или свежим салатом.
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Кабачок и кукуруза в рецепте придадут блюду легкости и сочности. Вы с легкостью можете употреблять блюдо на обед или ужин, ведь оно диетическое и низкокалорийное. Также такие котлетки прекрасно подойдут для детского питания.
Рецепт куриных котлет с кабачком и кукурузой
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Куриные котлеты / Фото Fat Killers
- Тщательно смешайте куриный фарш с яйцом, добавьте соль и перемешайте.
- Кабачок натрите на крупной терке.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Добавьте сыр и кабачок к мясу и перемешайте.
- Всыпьте в фарш кукурузу, специи, выдавленный чеснок и базилик. Перемешайте массу и сформируйте котлеты.
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством оливкового масла и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
- Обжаренные котлеты испеките до готовности в разогретой духовке до 180 градусов в течение 30–40 минут. Приятного аппетита!
Подавайте готовые котлеты к столу с овощным пюре или свежим салатом.