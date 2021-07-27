Курячі котлети – дієтична та легка страва, яку можна подавати до столу з будь-яким гарніром, або свіжим салатом.

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Кабачок та кукурудза в рецепті додадуть страві легкості та соковитості. Ви з легкістю можете вживати страву на обід або вечерю, адже вона дієтична та низькокалорійна. Також такі котлетки чудово підійдуть для дитячого харчування.

Рецепт курячих котлет з кабачком та кукурудзою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2

котлети
Курячі котлети / Фото Fat Killers

  1. Ретельно змішайте курячий фарш з яйцем, додайте солі та перемішайте.
  2. Кабачок натріть на грубій тертці.
  3. Сир натріть на дрібній тертці.
  4. Додайте сир та кабачок до м'яса й перемішайте.
  5. Всипте до фаршу кукурудзи, спецій, вичавлений часник та базилік. Перемішайте масу та сформуйте котлети.
  6. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю оливкової олії та обсмажте котлети з обох сторін до рум'яної скоринки.
  7. Обсмажені котлети випечіть до готовності в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Смачного!

Подавайте готові котлети до столу з овочевим пюре або свіжим салатом.