Курячі котлети – дієтична та легка страва, яку можна подавати до столу з будь-яким гарніром, або свіжим салатом.

Читайте також Здоровий стріт-фуд: як шаурма мережі Döner Market від МХП підкорює українських споживачів

Кабачок та кукурудза в рецепті додадуть страві легкості та соковитості. Ви з легкістю можете вживати страву на обід або вечерю, адже вона дієтична та низькокалорійна. Також такі котлетки чудово підійдуть для дитячого харчування.

Рецепт курячих котлет з кабачком та кукурудзою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2



Курячі котлети / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 50 г вареної або консервованої кукурудзи;

– 160 г кабачка;

– 70 г моцарели;

– 2 г куркуми;

– 400 г курячого фаршу;

– 1 яйце;

– 1 зубчик часнику;

– базилік на ваш смак;

– сіль на ваш смак.

Ретельно змішайте курячий фарш з яйцем, додайте солі та перемішайте. Кабачок натріть на грубій тертці. Сир натріть на дрібній тертці. Додайте сир та кабачок до м'яса й перемішайте. Всипте до фаршу кукурудзи, спецій, вичавлений часник та базилік. Перемішайте масу та сформуйте котлети. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю оливкової олії та обсмажте котлети з обох сторін до рум'яної скоринки. Обсмажені котлети випечіть до готовності в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Смачного!

Подавайте готові котлети до столу з овочевим пюре або свіжим салатом.