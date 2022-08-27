Котлеты – всегда хорошее решение, ведь их можно объединить с любым гарниром. Особенно порадуют котлеты из сочной курятины, которые украсят любимые овощи.

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Рецепт котлет из овощей и курицы

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Это очень вкусно / Фото przysli jprzepis

Ингредиенты:

  • полкилограмма куриного филе;
  • 1 маленький кабачок;
  • 100 граммов шампиньонов;
  • 2 – 3 столовые ложки консервированной кукурузы;
  • 1 морковь среднего размера;
  • половинка красного перца;
  • половинка зеленого перца;
  • 1 зубчик чеснока;
  • пол лука;
  • 3 яйца;
  • 3 столовые ложки муки;
  • несколько листочков свежего базилика;
  • соль и перец по вкусу.

Дополнительно:

  • белый кунжут для посыпки.

Приготовление:

  1. Нарежьте мелкими кубиками филе и выложите в миску, посыпьте солью и перцем, добавьте выдавленный пресс чеснок и измельченный свежий базилик. Перемешайте и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы мясо замариновалось в специях и зелени.
  2. Тем временем очистите и нарежьте грибы, а кабачок вымойте и нарежьте кубиками вместе с кожурой.
  3. Морковь очистите и натрите на грубой терке, нарежьте перец мелкими кубиками, лук измельчите. К мясу добавьте все нарезанные овощи и кукурузу, яйца, затем тщательно перемешайте.
  4. В конце добавьте муку и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов.
  5. Застелите противень пекарской бумагой, сформуйте котлеты и посыпьте сверху белым кунжутом.
  6. Запекайте по 10-15 минут с каждой стороны.