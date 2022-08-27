Нарежьте мелкими кубиками филе и выложите в миску, посыпьте солью и перцем, добавьте выдавленный пресс чеснок и измельченный свежий базилик. Перемешайте и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы мясо замариновалось в специях и зелени.