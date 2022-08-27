Котлети – завжди хороше рішення, адже їх можна поєднати з будь-яким гарніром. Особливо потішать котлети з соковитої курятини, які прикрасять улюблені овочі.
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Рецепт котлет з овочів та курятини
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Це дуже смачно / Фото przysli jprzepis
Інгредієнти:
- пів кілограма курячого філе;
- 1 маленький кабачок;
- 100 грамів шампіньйонів;
- 2 – 3 столові ложки консервованої кукурудзи;
- 1 морква середнього розміру;
- половинка червоного перцю;
- половинка зеленого перцю;
- 1 зубчик часнику;
- пів цибулі;
- 3 яйця;
- 3 столові ложки борошна;
- кілька листочків свіжого базиліку;.
- сіль і перець за смаком.
Додатково:
- білий кунжут для посипання.
Приготування:
- Наріжте дрібними кубиками філе та викладіть в миску, посипте сіллю і перцем, додайте видавлений через прес часник і подрібнений свіжий базилік. Перемішайте і залишіть на 10 – 15 хвилин, щоб м'ясо замаринувалося в спеціях і зелені.
- Тим часом очистіть і наріжте гриби, а кабачок вимийте і наріжте кубиками разом зі шкіркою.
- Моркву очистіть і натріть на грубій тертці, перець наріжте дрібними кубиками, цибулю подрібніть.
- До м'яса додайте всі нарізані овочі та кукурудзу, яйця, а потім ретельно перемішайте.
- Наприкінці додайте борошно і знову все перемішайте. Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів. Застеліть деко пекарським папером, сформуйте котлети і посипте зверху білим кунжутом.
- Запікайте по 10 – 15 хвилин з кожного боку.