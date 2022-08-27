Котлети – завжди хороше рішення, адже їх можна поєднати з будь-яким гарніром. Особливо потішать котлети з соковитої курятини, які прикрасять улюблені овочі.

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Рецепт котлет з овочів та курятини

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Це дуже смачно / Фото przysli jprzepis

Інгредієнти:

пів кілограма курячого філе;

1 маленький кабачок;

100 грамів шампіньйонів;

2 – 3 столові ложки консервованої кукурудзи;

1 морква середнього розміру;

половинка червоного перцю;

половинка зеленого перцю;

1 зубчик часнику;

пів цибулі;

3 яйця;

3 столові ложки борошна;

кілька листочків свіжого базиліку;.

сіль і перець за смаком.

Додатково:

білий кунжут для посипання.

Приготування: