На обеденный стол: котлеты из овощей и курятины
27 августа 2022 , 20:33Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Сочные котлеты в сочетании с цветными овощами – это комбо, которое стоит увидеть на своем столе. Это блюдо готово покорять не только своим вкусом, но и оригинальным видом.
Котлеты – всегда хорошее решение, ведь их можно объединить с любым гарниром. Особенно порадуют котлеты из сочной курятины, которые украсят любимые овощи.
Читайте Рецепт курицы, который соберет за столом самых родных
Рецепт котлет из овощей и курицы
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Это очень вкусно / Фото przysli jprzepis
Ингредиенты:
- полкилограмма куриного филе;
- 1 маленький кабачок;
- 100 граммов шампиньонов;
- 2 – 3 столовые ложки консервированной кукурузы;
- 1 морковь среднего размера;
- половинка красного перца;
- половинка зеленого перца;
- 1 зубчик чеснока;
- пол лука;
- 3 яйца;
- 3 столовые ложки муки;
- несколько листочков свежего базилика;
- соль и перец по вкусу.
Дополнительно:
-
белый кунжут для посыпки.
Приготовление:
- Нарежьте мелкими кубиками филе и выложите в миску, посыпьте солью и перцем, добавьте выдавленный пресс чеснок и измельченный свежий базилик. Перемешайте и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы мясо замариновалось в специях и зелени.
- Тем временем очистите и нарежьте грибы, а кабачок вымойте и нарежьте кубиками вместе с кожурой.
- Морковь очистите и натрите на грубой терке, нарежьте перец мелкими кубиками, лук измельчите. К мясу добавьте все нарезанные овощи и кукурузу, яйца, затем тщательно перемешайте.
- В конце добавьте муку и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов.
- Застелите противень пекарской бумагой, сформуйте котлеты и посыпьте сверху белым кунжутом.
- Запекайте по 10-15 минут с каждой стороны.