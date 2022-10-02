Нежные кусочки курятины, обжаренные во фритюре до золотой корочки – это идеальное блюдо для выходного дня. Только не забудьте приготовить нагеттсов с запасом, ведь они обладают вкусом, после которого трудно остановиться до того момента, когда на тарелке не останется ни одного кусочка.

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Рецепт куриных наггетсов

Время: 20 – 30 минут

Порций: 2

Идеальный вкус / Фото Unsplash

Ингредиенты:

куриное филе – 500 грамм;

кукурузная мука – 200 грамм;

1 яйцо;

400 миллилитров масла;

соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Очищаем филе от пленок, моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем мясо маленькими порционными кусочками. В отдельной миске взбиваем яйцо. Еще в одной смешиваем муку, соль, специи и тщательно перемешиваем. Каждый кусочек филе обваливаем в следующей последовательности: мука – яйцо – мука. Таким образом, корочка будет толстой, благодаря чему мясо будет нежным и сочным. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло. Жарим наггетсы примерно по 2 минуты с каждой стороны. Наггетсы выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы забрать излишки масла. Наггетсы можно подавать с одним только соусом, или же картофелем и салатами.

Приятного аппетита!