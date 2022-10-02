Ніжні шматочки курятини, обсмажені у фритюрі до золотої скоринки – це ідеальна страва для вихідного дня. Тільки не забудьте наготувати нагетсів із запасом, адже вони володіють смаком, після якого важко зупинитися до того моменту, коли на тарілці не залишиться жодного шматочка.

Буде цікаво Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини

Рецепт курячих нагетсів

Час: 20 – 30 хвилин

Порції: 2

Ідеальний смак / Фото Unsplash

Інгредієнти:

куряче філе – 500 грамів;

кукурудзяне борошно – 200 грамів;

1 яйце;

400 мілілітрів олії;

сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Чистимо філе від плівок, миємо та обсушуємо паперовими рушничками. Нарізаємо м'ясо маленькими порційними шматочками. В окремій мисці збиваємо яйце. Ще в одній змішуємо борошно, сіль, спеції та ретельно перемішуємо. Кожен шматочок філе обвалюємо у наступній послідовності: борошно – яйце – борошно. Таким чином скоринка буде товстою, завдяки чому м'ясо буде ніжним та соковитим. У глибокій сковорідці або сотейнику розігріваємо олію. Смажимо нагетси приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Нагетси викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб забрати надлишки олії. Нагетси можна подавати з самим лише соусом, або ж картоплею та салатами.

Смачного!