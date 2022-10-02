Наслаждаемся выходным: готовим наггетсы к любимому сериалу
2 октября 2022 , 17:22Читати новину українською
Куриные наггетсы любит абсолютно каждый из нас, они нравятся как взрослым, так и детям. Готовить их очень легко и вместе с любимым соусом они станут идеальным дополнением к просмотру фильма или сериала.
Нежные кусочки курятины, обжаренные во фритюре до золотой корочки – это идеальное блюдо для выходного дня. Только не забудьте приготовить нагеттсов с запасом, ведь они обладают вкусом, после которого трудно остановиться до того момента, когда на тарелке не останется ни одного кусочка.
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Рецепт куриных наггетсов
Время: 20 – 30 минут
Порций: 2
Идеальный вкус / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 грамм;
- кукурузная мука – 200 грамм;
- 1 яйцо;
- 400 миллилитров масла;
- соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Очищаем филе от пленок, моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем мясо маленькими порционными кусочками.
- В отдельной миске взбиваем яйцо. Еще в одной смешиваем муку, соль, специи и тщательно перемешиваем.
- Каждый кусочек филе обваливаем в следующей последовательности: мука – яйцо – мука. Таким образом, корочка будет толстой, благодаря чему мясо будет нежным и сочным.
- В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло. Жарим наггетсы примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Наггетсы выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы забрать излишки масла.
- Наггетсы можно подавать с одним только соусом, или же картофелем и салатами.
Приятного аппетита!