Наслаждаемся выходным: готовим наггетсы к любимому сериалу

2 октября 2022 , 17:22
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Куриные наггетсы любит абсолютно каждый из нас, они нравятся как взрослым, так и детям. Готовить их очень легко и вместе с любимым соусом они станут идеальным дополнением к просмотру фильма или сериала.

Нежные кусочки курятины, обжаренные во фритюре до золотой корочки – это идеальное блюдо для выходного дня. Только не забудьте приготовить нагеттсов с запасом, ведь они обладают вкусом, после которого трудно остановиться до того момента, когда на тарелке не останется ни одного кусочка.

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Рецепт куриных наггетсов

Время: 20 – 30 минут

Порций: 2

Идеальный вкус / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 грамм;
  • кукурузная мука – 200 грамм;
  • 1 яйцо;
  • 400 миллилитров масла;
  • соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищаем филе от пленок, моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем мясо маленькими порционными кусочками.
  2. В отдельной миске взбиваем яйцо. Еще в одной смешиваем муку, соль, специи и тщательно перемешиваем.
  3. Каждый кусочек филе обваливаем в следующей последовательности: мука – яйцо – мука. Таким образом, корочка будет толстой, благодаря чему мясо будет нежным и сочным.
  4. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло. Жарим наггетсы примерно по 2 минуты с каждой стороны.
  5. Наггетсы выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы забрать излишки масла.
  6. Наггетсы можно подавать с одним только соусом, или же картофелем и салатами.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська