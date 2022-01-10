Когда привычный вариант куриного супа немного надоел, пригодится международная кухня. Азиатские ингредиенты придадут знакомому блюду красок и пикантности.
Читайте Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
Куриный суп успокаивает организм теплом и насыщает питательными веществами, помогая преодолевать простуду, вирусы и пищевые отравления.
Куриный суп по-азиатски
Время: 2 часа
Порций: 4
Великолепное блюдо / Фото womenshealth
Ингредиенты:
- 700 миллилитров куриного бульона;
- 400 грамм куриной грудки;
- 400 грамм рисовой лапши;
- 100 грамм грибов шиитаке;
- 100 грамм ростков фасоли;
- 50 грамм побегов бамбука;
- 2 зубчика чеснока;
- 25 грамм корня имбиря;
- 1 лайм;
- 2 зеленые луковицы;
- 1 перец чили;
- 1 капуста пак-чой;
- 1 морковь;
- соевый соус;
- мед.
Приготовление:
- Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
- Измельчите чеснок и чили.
- Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.
- Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.
- Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.
- Смешайте все с побегами бамбука.
- Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.
- Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.
- Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.
- Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы. Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей. Приправьте солью и перцем. Разлейте в миски для лапши и украсьте ростками фасоли.
Приятного аппетита!