Коли звичний варіант курячого супу трохи набрид, у пригоді стане міжнародна кухня. Азійські інгредієнти додадуть знайомій страві барв та пікантності.
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Курячий суп заспокоює організм теплом і насичує поживними речовинами, допомагаючи долати застуду, віруси та харчові отруєння.
Курячий суп по-азіатськи
Час: 2 години
Порцій: 4
Чудова страва / Фото womenshealth
Інгредієнти:
- 700 мілілітрів курячого бульйону;
- 400 грамів курячої грудки;
- 400 грамів рисової локшини;
- 100 грамів грибів шиїтаке;
- 100 грамів паростків квасолі;
- 50 грамм пагонів бамбука;
- 2 зубчики часнику;
- 25 грамів кореня імбиру;
- 1 лайм;
- 2 зелені цибулини;
- 1 перець чилі;
- 1 капуста пак-чой;
- 1 морквина;
- соєвий соус;
- мед.
Приготування:
- Імбир очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками.
- Подрібніть часник і чилі.
- Покладіть все в бульйон, доведіть до кипіння і додайте трохи меду, соєвого соусу і соку лайма.
- Відставте каструлю з бульйоном на годину, щоб аромати добре просочилися.
- Овочі та гриби наріжте невеликими шматочками , а моркву бажано тонкою соломкою або скибочками.
- Змішайте все з пагонами бамбука.
- Промийте курячу грудку в холодній проточній воді.
- Очистіть мембрани кінчиком гострого ножа і зріжте залишки жиру. Наріжте грудку невеликими шматочками і відкладіть.
- Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці і процідіть.
- Додайте нарізану овочеву суміш і шматочки курки.
- Варіть на повільному вогні до м’якості м’яса та овочів.
- Приправте сіллю і перцем.
- Розлийте в миски для локшини і прикрасьте паростками квасолі.
Смачного!