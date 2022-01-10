Куриный суп с азиатскими нотками: чудо-рецепт против простуды и похмелья

10 января 2022 , 21:21
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Источник:

womenshealth

Горячий куриный суп – именно то, что нужно после прохладной зимней прогулки. Также это отличное средство для того, чтобы прийти в тонус после зажигательной вечеринки.

Когда привычный вариант куриного супа немного надоел, пригодится международная кухня. Азиатские ингредиенты придадут знакомому блюду красок и пикантности.

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Куриный суп успокаивает организм теплом и насыщает питательными веществами, помогая преодолевать простуду, вирусы и пищевые отравления.

Куриный суп по-азиатски

Время: 2 часа
Порций: 4

Великолепное блюдо / Фото womenshealth

Ингредиенты:

  • 700 миллилитров куриного бульона;
  • 400 грамм куриной грудки;
  • 400 грамм рисовой лапши;
  • 100 грамм грибов шиитаке;
  • 100 грамм ростков фасоли;
  • 50 грамм побегов бамбука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 25 грамм корня имбиря;
  • 1 лайм;
  • 2 зеленые луковицы;
  • 1 перец чили;
  • 1 капуста пак-чой;
  • 1 морковь;
  • соевый соус;
  • мед.

Приготовление:

  1. Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Измельчите чеснок и чили.
  3. Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.
  4. Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.
  5. Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.
  6. Смешайте все с побегами бамбука.
  7. Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.
  8. Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.
  9. Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.
  10. Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы. Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей. Приправьте солью и перцем. Разлейте в миски для лапши и украсьте ростками фасоли.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська