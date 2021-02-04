Полноценный и разнообразный рацион необходим каждому организму, а особенно – детскому. В то же время рацион ребенка должен содержать продукты животного происхождения, ведь именно они обеспечивают организм нужными нутриентами. Источником большого количества полезных микроэлементов, среди которых белки, жиры и углеводы, является куриное мясо. Рассказываем, какую роль в питании детей играет курятина.

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Питание должно обеспечивать организм всей гаммой необходимых микроэлементов, ведь здоровое физическое и нервно-психическое развитие ребенка является результатом правильного соотношения питательных веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

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Следовательно, для детского рациона особенно важно выбирать продукты питания, которые богаты полезными веществами и микроэлементми. Одним из таких продуктов является куриное мясо, говорится в блоге известного украинского диетолога Светланы Фус.

Польза куриного мяса для ребенка



Куриное мясо полезно как для детей, так и для взрослых / Фото shutterstock / Monkey Business Images

Белки

Основной строительный материал для организма, находящегося на этапе роста и формирования, – белок. Недостаточное количество белка в рационе ребенка может замедлять процессы роста, снижать иммунитет, нарушать нервно-психическое развитие и процесс кроветворения и тому подобное.

Самая важная роль белков для организма заключается в формировании и восстановлении клеток и тканей (мозга, мышц, костей, кожи, хрящей, сухожилий и элементов крови). К тому же белки участвуют в поддержании постоянства гормонов, ферментов и антител.

Именно они увеличивают скорость реакций обмена веществ и энергии, транспортируют вещества от органа к органу, участвуют в свертывании крови, регулируют гормональную систему.

Белок относится к одним из основных компонентов рациона, поскольку организм человека практически лишен белковых запасов. Он усваивается в форме аминокислот.

В случае дефицита аминокислот в организме могут развиваться различные патологические состояния. Например, иммунная система не сможет синтезировать достаточное количество иммуноглобулинов, которые необходимы для иммунного ответа.

Белки могут быть полноценными (качественными), то есть содержать все необходимые аминокислоты, а могут быть неполноценными (некачественными), то есть содержать не все аминокислоты, необходимые человеку.

Именно курятина является лидером по содержанию белка. На 100 граммов куриного мяса приходится 19% белка, который является полноценным по аминокислотному составу.

Для детей (особенно раннего возраста) очень важно, чтобы белок, который входит в рацион, был качественным, то есть содержал все необходимые аминокислоты. Значительное количество полноценных белков содержится в курином филе. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок получал необходимые микроэлементы, отдавайте предпочтение качественной и безопасной курятине без антибиотиков и гормонов роста, от проверенного производителя.

Однако следует помнить, что избыток белка не менее вреден, чем его нехватка. Избыток белка в детском рационе может приводить к серьезным нарушениям, среди которых риск развития ожирения, сахарного диабета и артериальной гипертензии.

Жиры

Также важными для правильного функционирования организма ребенка являются жиры. Они необходимы для детского организма, поскольку являются строительным материалом клеточного каркаса, а также источником жирорастворимых витаминов (среди которых А, D, Е, К).



В курятине есть большое количество необходимых для детей веществ / Фото shutterstock / Andrea and Paul Renshaw

Иногда можно встретить информацию о том, что жиры – неполезны, поэтому их следует исключить из ежедневного рациона и заменить растительными жирами. Однако это большая ошибка, ведь полное исключение животных жиров может нанести серьезный вред организму. Конечно, нужно регулировать количество жиров в ежедневном рационе ребенка, однако полностью исключать из него животный жир не следует, ведь он – основной источник энергии для организма.

Кроме этого, жиры выполняют ряд важных для организма функций:

они являются строительным материалом для клеток и тканей

участвуют в липидном обмене

играют важную роль в выработке гормонов

стабилизируют мембраны клеток

Состав жиров – это глицерин и жирные кислоты, которые подразделяются на насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные. Незаменимыми считаются полиненасыщенные жирные кислоты, ведь организм не может синтезировать их самостоятельно. Остальные же кислоты синтезируются организмом, однако в незначительном количестве, а следовательно, они также должны регулярно поставляться продуктами питания.

Куриный жир содержит 30% насыщенных жирных кислот, остальные 70% составляют мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. А значит, употребляя его, дети получают всю гамму необходимых организму жирных кислот. Самое низкое содержание жира в куриной грудке (от 4 до 8 г на 100 граммов продукта). В остальных частях курицы содержание жира составляет от 18 до 20 граммов.

Также в курином жире относительно невысокое содержание холестерина (80 мг). И хотя количество холестерина следует контролировать, совсем отказаться от него – неправильно, ведь он является структурным элементом клеток организма.

Именно благодаря холестерину в нашей коже происходит синтез витамина D под воздействием солнечных лучей. А он участвует в усвоении кальция организмом. Кальций нужен детям для прочности костей. Более того, холестерин играет важную роль в синтезе гормонов. Однако следует контролировать его поступление, чтобы суточный рацион ребенка не превышал норму.

Следует также обогатить рацион ребенка веществами, регулирующими обмен жиров и холестерина. К ним относятся полиненасыщенные жирные кислоты (омега 3 и омега 6), аскорбиновая кислота, магний, холин, йод, органические кислоты и др.

Витамины и минералы

Состав куриного мяса содержит нутриенты, которые являются необходимыми элементами здорового функционирования организма ребенка. В курином мясе содержится от 1 до 120% всех необходимых ребенку витаминов и минералов. Наибольшая доля приходится на витамины В5, В6, В12, РР и биотин, а среди минералов в мясе курицы содержится больше всего кобальта, цинка, хрома и селена.



Блюда с курятиной не только вкусные, но и питательные / Фото shutterstock / Anna_Pustynnikova​

Кобальт, например, участвует в формировании костной ткани и процессе кроветворения. Цинк – неотъемлемый микроэлемент, обеспечивающий развитие и функционирование органов чувств: вкуса, зрения, обоняния. Хром предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета. Селен обладает противоопухолевыми свойствами, а также является важным элементом антиоксидантной защитной системы организма. А все витамины группы В, которые содержатся в курином мясе, отвечают за функции и состояние нервной системы.

Подробнее рекомендации относительно потребностей детского населения в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах можно посмотреть на сайте Минздрава.

Курятина в детском рационе – это гарантия правильного функционирования организма и обогащенное важными и незаменимыми микроэлементами питание, которое обеспечит здоровое и полноценное развитие ребенка.

Во время выбора куриного мяса важно обращать внимание на его качество. Следует внимательно читать маркировку и тщательно изучать информацию о производителе.