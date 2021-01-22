Куриное филе – продукт, без которого сложно представить рацион питания здорового человека. И не зря, ведь курятина – это источник белка. Какие полезные свойства куриного филе, сколько белка должен употреблять человек и почему филе – основа диетического рациона – разобрался SmachnoNews.

Ценность в белке

Белки – это строительный материал для нашего организма. Они необходимы для роста и развития; формируют мышцы; участвуют в синтезе ферментов, гормонов; транспортировке питательных веществ; регулируют более тысячи биохимических процессов.

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Соответственно, употребление достаточного количества белка важно для многих функций организма.

Ценность белка определяет содержание аминокислот – белок может быть полноценным и неполноценным. Следовательно, животный белок особенно ценен, так как содержит незаменимые аминокислоты, то есть те, без которых организм не может функционировать. Компенсировать эти аминокислоты белками растительного происхождения – сложно.

Питательная ценность куриного филе ТМ "Наша ряба" на 100 граммов продукта / Инфографика 24 канала

Куриное филе – самая полезная часть курицы

По сравнению с красным мясом, в составе куриного филе значительно меньше холестерина и жиров, что качественно отличает куриное филе среди животных источников белка.

Самая диетическая часть курицы – филе, в нем низкое содержание жира и холестерина. Филе содержит в несколько раз меньше жира, чем голень или целая курица, а также крылышки.

Поэтому, куриное филе – это идеальное питание для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также ценный продукт для тех, кто страдает от лишнего веса и ожирения.

Кроме легкоусвояемого белка, курятина содержит фосфор, витамины группы В, магний, соли калия, серу, цинк, железо, хром, кобальт.

Сколько белка нужно человеку

Согласно данным ВОЗ, белки должны занимать 10-15% от суточной калорийности рациона человека.

Дневная норма белка, согласно рекомендациям Минздрава, составляет:

для детей 7-10 лет – 72 г

для детей 11-13 лет – 78 г для девушек и 84 г для мальчиков;

для подростков 14-17 лет – 83 г юношам и 93 г – девушкам;

для взрослых – 80-117 г в зависимости от возраста и физической активности.

В курином филе содержание белка зависит от способа приготовления, потому что в процессе термической обработки мясо теряет определенное количество белка. Свежее филе содержит 19 граммов белка на 100 граммов продукта.



Калорийность филе зависит от способа приготовления / Фото Getty Images

Относительно калорийности куриного филе, то в сыром виде 100 граммах куриного филе – 98 ккал. В курином филе практически нет жиров. В частности, количество жира равна 2,4 г на 100 г куриного филе, а углеводов в нем нет.

Поэтому куриное филе является универсальным диетическим продуктом – и все благодаря большому количеству белка и низкому содержанию жиров.

Почему куриное филе – диетический продукт и основа рациона спортсменов

Именно из-за низкой калорийности куриное филе считают основой диетического питания. При похудении важно, чтобы организм получал достаточное количество питательных веществ, но рацион при этом не был слишком калорийным. Именно таким продуктом и является куриное филе.

Есть исследования, которые показывают, что потребление белка способствует лучшему метаболизму и уменьшает аппетит. Так 25-30% белка от общего суточного количества калорий способствует усилению метаболизма до 80-100 калорий в день по сравнению с диетами с низким содержанием белка.

Относительно спортсменов, то они добавляют в свой рацион куриное филе для наращивания мышечной массы.

Также куриное филе является источником ниацина, который контролирует уровень холестерина, а также содержит витамин В6, который превращает гликоген в энергию для мышц.



Куриное филе не только питательное, но и вкусное / Фото pixabay

Филе также содержит цинк, который контролирует уровень анаболических гормонов, и холин, который делает организм выносливым и повышает физическую силу.

Как выбрать куриное филе

Куриное филе может быть охлажденное или замороженное. При покупке стоит обратить внимание на его внешний вид. Свежему качественному куриному филе характерный равномерный бледно-розовый цвет и запах свежего мяса.

Лучше всего выбирать охлажденное куриное филе, но при приобретении следует всегда обращать внимание на этикетку – срок хранения не должен превышать указанный на маркировке.

Охлаждение задерживает и замедляет ферментативные и микробиологические процессы, а потому качество охлажденного мяса может превышать замороженное, которое сохраняется длительный промежуток времени.



Выбирайте качественное куриное филе​ / pixabay

Также четким критерием свежести мяса является запах: в случае, если он кисловатый или отличный от обычного – оно не свежее. Кроме того, мясо может быть источником сальмонеллеза, а затем следует быть ответственным в выборе производителя мяса