Куриное филе – основа здорового питания: польза и преимущества
Куриное филе – продукт, без которого сложно представить рацион питания здорового человека. И не зря, ведь курятина – это источник белка. Какие полезные свойства куриного филе, сколько белка должен употреблять человек и почему филе – основа диетического рациона – разобрался SmachnoNews.
Ценность в белке
Белки – это строительный материал для нашего организма. Они необходимы для роста и развития; формируют мышцы; участвуют в синтезе ферментов, гормонов; транспортировке питательных веществ; регулируют более тысячи биохимических процессов.
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Соответственно, употребление достаточного количества белка важно для многих функций организма.
Питательная ценность куриного филе ТМ "Наша ряба" на 100 граммов продукта / Инфографика 24 канала
Куриное филе – самая полезная часть курицы
По сравнению с красным мясом, в составе куриного филе значительно меньше холестерина и жиров, что качественно отличает куриное филе среди животных источников белка.
Самая диетическая часть курицы – филе, в нем низкое содержание жира и холестерина. Филе содержит в несколько раз меньше жира, чем голень или целая курица, а также крылышки.
Поэтому, куриное филе – это идеальное питание для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также ценный продукт для тех, кто страдает от лишнего веса и ожирения.
Кроме легкоусвояемого белка, курятина содержит фосфор, витамины группы В, магний, соли калия, серу, цинк, железо, хром, кобальт.
Сколько белка нужно человеку
Согласно данным ВОЗ, белки должны занимать 10-15% от суточной калорийности рациона человека.
Дневная норма белка, согласно рекомендациям Минздрава, составляет:
- для детей 7-10 лет – 72 г
- для детей 11-13 лет – 78 г для девушек и 84 г для мальчиков;
- для подростков 14-17 лет – 83 г юношам и 93 г – девушкам;
- для взрослых – 80-117 г в зависимости от возраста и физической активности.
В курином филе содержание белка зависит от способа приготовления, потому что в процессе термической обработки мясо теряет определенное количество белка. Свежее филе содержит 19 граммов белка на 100 граммов продукта.
Калорийность филе зависит от способа приготовления / Фото Getty Images
Относительно калорийности куриного филе, то в сыром виде 100 граммах куриного филе – 98 ккал. В курином филе практически нет жиров. В частности, количество жира равна 2,4 г на 100 г куриного филе, а углеводов в нем нет.
Поэтому куриное филе является универсальным диетическим продуктом – и все благодаря большому количеству белка и низкому содержанию жиров.
Почему куриное филе – диетический продукт и основа рациона спортсменов
Именно из-за низкой калорийности куриное филе считают основой диетического питания. При похудении важно, чтобы организм получал достаточное количество питательных веществ, но рацион при этом не был слишком калорийным. Именно таким продуктом и является куриное филе.
Есть исследования, которые показывают, что потребление белка способствует лучшему метаболизму и уменьшает аппетит. Так 25-30% белка от общего суточного количества калорий способствует усилению метаболизма до 80-100 калорий в день по сравнению с диетами с низким содержанием белка.
Относительно спортсменов, то они добавляют в свой рацион куриное филе для наращивания мышечной массы.
Также куриное филе является источником ниацина, который контролирует уровень холестерина, а также содержит витамин В6, который превращает гликоген в энергию для мышц.
Куриное филе не только питательное, но и вкусное / Фото pixabay
Филе также содержит цинк, который контролирует уровень анаболических гормонов, и холин, который делает организм выносливым и повышает физическую силу.
Как выбрать куриное филе
Куриное филе может быть охлажденное или замороженное. При покупке стоит обратить внимание на его внешний вид. Свежему качественному куриному филе характерный равномерный бледно-розовый цвет и запах свежего мяса.
Лучше всего выбирать охлажденное куриное филе, но при приобретении следует всегда обращать внимание на этикетку – срок хранения не должен превышать указанный на маркировке.
Охлаждение задерживает и замедляет ферментативные и микробиологические процессы, а потому качество охлажденного мяса может превышать замороженное, которое сохраняется длительный промежуток времени.
Выбирайте качественное куриное филе / pixabay
Также четким критерием свежести мяса является запах: в случае, если он кисловатый или отличный от обычного – оно не свежее. Кроме того, мясо может быть источником сальмонеллеза, а затем следует быть ответственным в выборе производителя мяса
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