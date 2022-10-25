Куриное мясо так универсально, что способы его приготовления просто невозможно сосчитать. Сегодня же мы познакомимся с очень простым рецептом блюда, практически не требующим усилий и частого вмешательства, что делает его идеальным выбором для завершения дня. Если у вас есть бульон – тогда вам обязательно следует его попробовать.
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Рецепт куриных голеней в томатном соусе
Время: 30 минут
Порций: 2
Быстро и вкусно / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 4 куриные голени;
- 3/4 стакана риса для ризотто;
- 900 миллилитров овощного бульона;
- 150 грамм кетчупа;
- половина лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 чайные ложки томатной пасты;
- сушеный чеснок, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Голени моем, смазываем кетчупом, сушеным чесноком, солью и перцем (можно сделать это раньше времени).
- Жарим голени на сковороде под крышкой 15 – 20 минут, время от времени переворачивая.
- Добавляем на сковороду мелко нарезанный лук и чеснок. Жарим несколько минут.
- Добавляем на сковородку рис, жарим несколько минут. Затем заливаем бульоном и накрываем сковороду крышкой. Готовим к готовности риса.
- В конце добавляем томатную пасту и по желанию любимую траву и зелень.
Приятного аппетита!