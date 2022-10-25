Куриное мясо так универсально, что способы его приготовления просто невозможно сосчитать. Сегодня же мы познакомимся с очень простым рецептом блюда, практически не требующим усилий и частого вмешательства, что делает его идеальным выбором для завершения дня. Если у вас есть бульон – тогда вам обязательно следует его попробовать.

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Рецепт куриных голеней в томатном соусе

Время: 30 минут

Порций: 2

Быстро и вкусно / Фото Unsplash

Ингредиенты:

4 куриные голени;

3/4 стакана риса для ризотто;

900 миллилитров овощного бульона;

150 грамм кетчупа;

половина лука;

2 зубчика чеснока;

2 чайные ложки томатной пасты;

сушеный чеснок, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Голени моем, смазываем кетчупом, сушеным чесноком, солью и перцем (можно сделать это раньше времени). Жарим голени на сковороде под крышкой 15 – 20 минут, время от времени переворачивая. Добавляем на сковороду мелко нарезанный лук и чеснок. Жарим несколько минут. Добавляем на сковородку рис, жарим несколько минут. Затем заливаем бульоном и накрываем сковороду крышкой. Готовим к готовности риса. В конце добавляем томатную пасту и по желанию любимую траву и зелень.

Приятного аппетита!