Куряче м'ясо таке універсальне, що способи його приготування просто неможливо злічити. Сьогодні ж ми познайомимося з дуже простим рецептом страви, який практично не потребує зусиль та частого втручання, що робить його ідеальним вибором для завершення дня. Якщо у вас є бульйон – тоді вам обов'язково варто його спробувати.
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Рецепт курячих гомілок у томатному соусі
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Швидко та смачно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 4 курячі гомілки;
- 3/4 склянки рису для різотто;
- 900 мілілітрів овочевого бульйону;
- 150 грамів кетчупу;
- половина цибулини;
- 2 зубчики часнику;
- 2 чайні ложки томатної пасти;
- сушений часник, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Гомілки миємо, змащуємо кетчупом, сушеним часником, сіллю та перцем (можна зробити це завчасно).
- Смажимо гомілки на пательні під кришкою 15 – 20 хвилин, час від часу перевертаючи.
- Додаємо на пательню дрібно нарізані цибулю та часник. Смажимо кілька хвилин.
- Додаємо на сковорідку рис, смажимо кілька хвилин. Потім заливаємо бульйоном та накриваємо сковорідку кришкою. Готуємо до готовності рису.
- Наприкінці додаємо томатну пасту та за бажанням улюблену зелень та трави.
Смачного!