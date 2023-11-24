Вы готовили это неправильно: пошаговый рецепт квашеной капусты с клюквой
24 ноября 2023, 15:10Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Кисленькая квашеная капуста прекрасно освежает питательные мясные блюда. Кроме этого, это ферментированное блюдо очень полезно для здоровья мозга, флоры кишечника и пищеварения.
Такая капуста в банках – прекрасная заготовка на несколько дней, недель или даже на зиму. Для квашения нужно выбрать сочную и плотную капусту – она подойдет лучше всего.
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Квашеная капуста – пошаговый рецепт
- Время: 3 дня
- Порций: 10
– 2 килограмма белокочанной капусты;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка сухого укропа;
– 1 чайная ложка тмина;
– 2 морковки;
– 1 горсть клюквы или калины по желанию.
Приготовление:
- Нашинкуйте 2 килограмма капусты любым удобным способом, убрав твердую часть початка.
- Всыпьте в капусту 2 столовых ложки соли, по 1 столовой ложке сахара и сухого укропа, а также 1 чайную ложку тмина.
- Хорошо помните капусту руками, чтобы она начала пускать сок. Попробуйте – она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если соли недостаточно, добавьте еще.
- Натрите 2 морковки на терке. Добавьте ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы и перемешайте.
- В стеклянную банку плотно выложите капусту, слегка утрамбовывая. Сложите чистую марлю в несколько раз и накройте ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в большую миску, чтобы жидкость, выделяемая во время квашения, туда стекала.
- Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выходить. Если это не делать, блюдо может горчить.
- Капуста будет кваситься 3 – 4 дня, все зависит от температуры. Когда процесс квашения завершится, сок станет светлее и станет прозрачным.
- Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.