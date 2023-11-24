Вы готовили это неправильно: пошаговый рецепт квашеной капусты с клюквой

Кисленькая квашеная капуста прекрасно освежает питательные мясные блюда. Кроме этого, это ферментированное блюдо очень полезно для здоровья мозга, флоры кишечника и пищеварения.

Такая капуста в банках – прекрасная заготовка на несколько дней, недель или даже на зиму. Для квашения нужно выбрать сочную и плотную капусту – она подойдет лучше всего.

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Квашеная капуста – пошаговый рецепт

Время : 3 дня

: 3 дня Порций: 10

– 2 килограмма белокочанной капусты;– 2 столовые ложки соли;– 1 столовая ложка сахара;– 1 столовая ложка сухого укропа;– 1 чайная ложка тмина;– 2 морковки;– 1 горсть клюквы или калины по желанию.

Приготовление:

Нашинкуйте 2 килограмма капусты любым удобным способом, убрав твердую часть початка. Всыпьте в капусту 2 столовых ложки соли, по 1 столовой ложке сахара и сухого укропа, а также 1 чайную ложку тмина. Хорошо помните капусту руками, чтобы она начала пускать сок. Попробуйте – она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если соли недостаточно, добавьте еще. Натрите 2 морковки на терке. Добавьте ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы и перемешайте. В стеклянную банку плотно выложите капусту, слегка утрамбовывая. Сложите чистую марлю в несколько раз и накройте ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в большую миску, чтобы жидкость, выделяемая во время квашения, туда стекала. Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выходить. Если это не делать, блюдо может горчить. Капуста будет кваситься 3 – 4 дня, все зависит от температуры. Когда процесс квашения завершится, сок станет светлее и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.