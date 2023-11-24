Така капуста в банках – прекрасна заготівля на кілька днів, тижнів чи навіть на зиму. Для квашення потрібно вибрати соковиту та досить щільну капусту – вона підійде найкраще.

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Квашена капуста – покроковий рецепт

Час : 3 дні

: 3 дні Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми білокачанної капусти;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка сухого кропу;

– 1 чайна ложка кмину;

– 2 морквини;

– 1 жменя журавлини чи калини за бажанням.

Приготування:

Нашаткуйте 2 кілограми капусти будь-яким зручним способом, прибравши тверду частину качана. Всипте в капусту 2 столові ложки солі, по 1 столовій ложці цукру та сухого кропу, а також 1 чайну ложку кмину. Гарно помніть капусту руками, щоб вона почала пускати сік. Спробуйте – вона повинна бути достатньо солоною, щоб просолитися та прокваситися. Якщо солі не достатньо, додайте ще. Натріть 2 морквини на тертці. Додайте її до капусти разом зі жменею калини чи журавлини та перемішайте. У скляну банку щільно викладіть капусту, злегка втрамбовуючи. Складіть чисту марлю в кілька разів і накрийте нею банку, зафіксувавши гумкою. Поставте банку у велику миску, щоб рідина, котра буде виділятися під час квасіння, туди стікала. Два рази на день "проколюйте" капусту дерев'яною паличкою до дна в кількох місцях, щоб бульбашки повітря могли вільно виходити. Якщо цього не робити, страва може гірчити. Капуста буде кваситися 3 – 4 дні, все залежить від температури. Коли процес квашення завершиться, сік посвітлішає та стане прозорим. Готову капусту накрийте чистою кришкою і поставте в холодильник.

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