Така капуста в банках – прекрасна заготівля на кілька днів, тижнів чи навіть на зиму. Для квашення потрібно вибрати соковиту та досить щільну капусту – вона підійде найкраще.
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Квашена капуста – покроковий рецепт
- Час: 3 дні
- Порцій: 10
Приготування:
- Нашаткуйте 2 кілограми капусти будь-яким зручним способом, прибравши тверду частину качана.
- Всипте в капусту 2 столові ложки солі, по 1 столовій ложці цукру та сухого кропу, а також 1 чайну ложку кмину.
- Гарно помніть капусту руками, щоб вона почала пускати сік. Спробуйте – вона повинна бути достатньо солоною, щоб просолитися та прокваситися. Якщо солі не достатньо, додайте ще.
- Натріть 2 морквини на тертці. Додайте її до капусти разом зі жменею калини чи журавлини та перемішайте.
- У скляну банку щільно викладіть капусту, злегка втрамбовуючи. Складіть чисту марлю в кілька разів і накрийте нею банку, зафіксувавши гумкою. Поставте банку у велику миску, щоб рідина, котра буде виділятися під час квасіння, туди стікала.
- Два рази на день "проколюйте" капусту дерев'яною паличкою до дна в кількох місцях, щоб бульбашки повітря могли вільно виходити. Якщо цього не робити, страва може гірчити.
- Капуста буде кваситися 3 – 4 дні, все залежить від температури. Коли процес квашення завершиться, сік посвітлішає та стане прозорим.
- Готову капусту накрийте чистою кришкою і поставте в холодильник.