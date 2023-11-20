Кроме болгарских перцев, можно также взять перец чили, который придаст остроту. Можно добавить и редьку, редис или сельдерей.

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Пошаговый рецепт маринованной капусты с перцем

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Хрустящая закуска, которая понравится всем: быстрый рецепт маринованной капусты с перцем
Перец придаст маринованной капусте особый вкус / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Все овощи помойте, протрите насухо и порежьте произвольными кусками.
  2. В миске смешайте уксус, сахар, соль, горчицу, лавровый лист и душистый перец.
  3. Добавьте в маринад нарезанные овощи и хорошо перемешайте.
  4. Оставьте капусту на сутки, затем переложите в банки и поставьте храниться в холодильник. При подаче сбрызните маслом.