Хрустящая закуска, которая понравится всем: быстрый рецепт маринованной капусты с перцем

Кроме болгарских перцев, можно также взять перец чили, который придаст остроту. Можно добавить и редьку, редис или сельдерей.
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Пошаговый рецепт маринованной капусты с перцем
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Перец придаст маринованной капусте особый вкус / Фото Unsplash
Приготовление:
- Все овощи помойте, протрите насухо и порежьте произвольными кусками.
- В миске смешайте уксус, сахар, соль, горчицу, лавровый лист и душистый перец.
- Добавьте в маринад нарезанные овощи и хорошо перемешайте.
- Оставьте капусту на сутки, затем переложите в банки и поставьте храниться в холодильник. При подаче сбрызните маслом.