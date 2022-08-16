Могут сбить даже беспилотник: как приготовить квашеные помидоры
16 августа 2022 , 11:54Читати новину українською
Источник:strona kuchni
Квашенные помидоры – отличный вариант для любителей вкусной консервации, которую можно легко приготовить в считанные минуты. Поверьте, это очень аппетитно!
Весной сеть облетела весть о том, как смелая женщина сбила вражеский дрон банкой помидоров. Теперь квашеные помидоры можно назвать не только вкусной консервацией, но и символом борьбы и мужества.
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Рецепт квашеных помидоров
Время: 1 час
Порций: 2-литровая банка
Ингредиенты:
- 500 грамм сливовых помидоров;
- 40 грамм соли;
- 25 грамм сахара;
- 5 грамм душистого перца;
- 5 грамм черного перца горошком;
- 1 литр воды;
- 2 лавровых листа;
- 1 стебель укропа.
Приготовление:
- Сначала налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее с солью, сахаром, слегка растертым душистым перцем и горошком перцем. Жидкость нужно отставить остывать.
- Вымытые помидоры сложить в 2-литровую банку, добавить лавровый лист и стебель укропа.
- Залейте маринадом подготовленную банку с помидорами.
- Готовую банку нужно плотно закрыть и поставить в теплое место на неделю для брожения.
- По истечении этого времени банку можно перенести в прохладное место и хранить всю зиму.