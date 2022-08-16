Могут сбить даже беспилотник: как приготовить квашеные помидоры

Квашенные помидоры – отличный вариант для любителей вкусной консервации, которую можно легко приготовить в считанные минуты. Поверьте, это очень аппетитно!

Весной сеть облетела весть о том, как смелая женщина сбила вражеский дрон банкой помидоров. Теперь квашеные помидоры можно назвать не только вкусной консервацией, но и символом борьбы и мужества.

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Рецепт квашеных помидоров

Время: 1 час

Порций: 2-литровая банка

К зимнему столу / Фото strona kuchni

Ингредиенты:

500 грамм сливовых помидоров;

40 грамм соли;

25 грамм сахара;

5 грамм душистого перца;

5 грамм черного перца горошком;

1 литр воды;

2 лавровых листа;

1 стебель укропа.

Приготовление: