Весною мережу облетіла звістка про те, як смілива жінка збила ворожий дрон банкою помідорів. Тепер квашені помідори можна сміливо назвати не лише смачною консервацією, а й символом боротьби та мужності.
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Рецепт квашених помідорів
Час: 1 година
Порцій: 2-літрова банка
До зимового столу / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 500 грамів сливових помідорів;
- 40 грамів солі;
- 25 грамів цукру;
- 5 грамів запашного перцю;
- 5 грамів чорного перцю горошком;
- 1 літр води;
- 2 лаврових листки;
- 1 стебло кропу.
Приготування:
- Спочатку налийте в каструлю воду і закип'ятіть її з сіллю, цукром, злегка розтертим запашним перцем і перцем горошком. Рідину потрібно відставити вистигати.
- Вимиті помідори скласти у 2-літрову банку, додати лавровий лист і стебло кропу.
- Залийте маринадом підготовлену банку з помідорами.
- Готову банку необхідно щільно закрити й поставити в тепле місце на тиждень для бродіння.
- Після закінчення цього часу банку можна перенести в прохолодне місце і зберігати всю зиму.