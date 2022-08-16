Весною мережу облетіла звістка про те, як смілива жінка збила ворожий дрон банкою помідорів. Тепер квашені помідори можна сміливо назвати не лише смачною консервацією, а й символом боротьби та мужності.

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Рецепт квашених помідорів

Час: 1 година
Порцій: 2-літрова банка

До зимового столу / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 500 грамів сливових помідорів;
  • 40 грамів солі;
  • 25 грамів цукру;
  • 5 грамів запашного перцю;
  • 5 грамів чорного перцю горошком;
  • 1 літр води;
  • 2 лаврових листки;
  • 1 стебло кропу.

Приготування:

  1. Спочатку налийте в каструлю воду і закип'ятіть її з сіллю, цукром, злегка розтертим запашним перцем і перцем горошком. Рідину потрібно відставити вистигати.
  2. Вимиті помідори скласти у 2-літрову банку, додати лавровий лист і стебло кропу.
  3. Залийте маринадом підготовлену банку з помідорами.
  4. Готову банку необхідно щільно закрити й поставити в тепле місце на тиждень для бродіння.
  5. Після закінчення цього часу банку можна перенести в прохолодне місце і зберігати всю зиму.