Весною мережу облетіла звістка про те, як смілива жінка збила ворожий дрон банкою помідорів. Тепер квашені помідори можна сміливо назвати не лише смачною консервацією, а й символом боротьби та мужності.

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Рецепт квашених помідорів

Час: 1 година

Порцій: 2-літрова банка

До зимового столу / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

500 грамів сливових помідорів;

40 грамів солі;

25 грамів цукру;

5 грамів запашного перцю;

5 грамів чорного перцю горошком;

1 літр води;

2 лаврових листки;

1 стебло кропу.

Приготування: