Весной сеть облетела весть о том, как смелая женщина сбила вражеский дрон банкой помидоров. Теперь квашеные помидоры можно назвать не только вкусной консервацией, но и символом борьбы и мужества.

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Рецепт квашеных помидоров

Время: 1 час
Порций: 2-литровая банка

К зимнему столу / Фото strona kuchni

Ингредиенты:

  • 500 грамм сливовых помидоров;
  • 40 грамм соли;
  • 25 грамм сахара;
  • 5 грамм душистого перца;
  • 5 грамм черного перца горошком;
  • 1 литр воды;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 стебель укропа.

Приготовление:

  1. Сначала налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее с солью, сахаром, слегка растертым душистым перцем и горошком перцем. Жидкость нужно отставить остывать.
  2. Вымытые помидоры сложить в 2-литровую банку, добавить лавровый лист и стебель укропа.
  3. Залейте маринадом подготовленную банку с помидорами.
  4. Готовую банку нужно плотно закрыть и поставить в теплое место на неделю для брожения.
  5. По истечении этого времени банку можно перенести в прохладное место и хранить всю зиму.