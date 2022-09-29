Бабушкины секреты: как получить хрустящую и сочную квашеную капусту

При неосторожном квашении вместо аппетитной хрустящей капусты на столе появится вялый, мягкий или даже заплесневелый продукт. Чтобы все старания на кухне были успешными, нужно знать главные правила квашения и неукоснительно их соблюдать.

Правильно заквашенная капуста – ароматная, твердая, с умеренной кислинкой. Рассол прозрачный, не липкий, без посторонних запахов, а вкус – освежающий. 24 канал собрал главные советы по поводу того, как правильно приготовить это известное зимнее блюдо.

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Когда лучше квасить капусту

Наши предки определяли время по-разному, это зависело от региона. Кое-где начинали после 27 сентября, то есть после празднования такого церковного праздника как Воздвижение Креста Господня. Жители других регионов начинали квасить овощ с середины октября.

Выбираем сорт

Очень важно выбрать правильную капусту. Для квашения лучше всего подойдут поздние сорта. Початки должны быть хрустящими, белыми и сочными. Для закваски многие хозяйки выбирают большие кочаны, поскольку от них будет гораздо меньше отходов, чем от двух маленьких.

Правильный овощ – залог непревзойденного вкуса / Фото pixabay

Особенность вкуса

Правильно заквашенная капуста ароматная, жесткая, с умеренной кислинкой. Для получения такого результата необходимо выбрать правильную закваску и соблюдать необходимую температуру и условия заквашивания.

Ключевые ингредиенты

Основными ингредиентами для квашения являются соль и капуста. Добавки могут быть разнообразными: лавровый лист, морковь, яблоки, клюква, укроп, тмин, душистый перец, тыква, свекла и другие. Для маринования используйте хорошую соль. Соли не должно быть слишком мало, потому что тогда капуста получится слишком мягкой. Лучше всего солить капусту каменной солью, без добавления йода и регулярно проверять ее вкус.

Так вкусно / Фото pixabay

Правильная посуда

Другим ключевым секретом успешной закваски является контейнер. Всем известно, что капусту лучше всего квасить в деревянных бочках или чанах. Но если у наших бабушек они стояли в подвалах, то теперь деревянную бочку в квартире не поставишь. Чаще всего нарезанные овощи квасят в эмалированном ведре, миске или стеклянной банке. Однако в последнее время в продаже появились специальные бочки для брожения.

Помните! Алюминиевая посуда под действием кислот темнеет, поэтому не подходит для закваски.

Сколько дней следует квасить капусту

Для квашения емкость следует оставить при комнатной температуре на 5 – 7 дней. Это время оптимально для получения идеального результата.