Правильно заквашена капуста – ароматна, тверда, з помірною кислинкою. Розсіл прозорий, не липкий, без сторонніх запахів, а смак – освіжаючий. 24 канал зібрав головні поради щодо того, як правильно приготувати цю відому зимову страву.

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Коли найкраще квасити капусту

Наші предки визначали час по-різному, це залежало від регіону. Подекуди починали після 27 вересня, тобто після відзначення такого церковного свята як Воздвиження Хреста Господнього. Жителі інших регіонів починали квасити овоч з середини жовтня.

Обираємо сорт

Дуже важливо обрати правильну капусту. Для квашення найкраще підійдуть пізні сорти. Качани повинні бути хрусткими, білими та соковитими. Для закваски багато господинь вибирають великі качани, оскільки від них буде набагато менше відходів, ніж від двох маленьких.

Правильний овоч – запорука неперевершеного смаку / Фото pixabay

Особливість смаку

Правильно заквашена капуста ароматна, тверда, з помірною кислинкою. Для отримання такого результату необхідно вибрати правильну закваску та дотримуватись необхідної температури та умов заквашування.

Ключові інгредієнти

Основними інгредієнтами для квашення є сіль і капуста. Добавки можуть бути різноманітними: лавровий лист, морква, яблука, журавлина, кріп, кмин, запашний перець, гарбуз, буряк та інші. Для маринування використовуйте хорошу сіль. Солі не повинно бути занадто мало, тому що тоді капуста вийде надто м'якою. Найкраще солити капусту кам’яною сіллю, без додавання йоду, і регулярно перевіряти її смак.

Так смачно / Фото pixabay

Правильний посуд

Іншим ключовим секретом успішної закваски є контейнер. Всім відомо, що капусту найкраще квасити в дерев'яних бочках або чанах. Але якщо у наших бабусь вони стояли в підвалах, то тепер дерев'яну бочку у квартирі не поставиш. Найчастіше нарізані овочі квасять в емальованому відрі, мисці або скляній банці. Однак останнім часом у продажу з’явилися спеціальні дерев’яні бочки для бродіння.

Пам'ятайте! Алюмінієвий посуд під дією кислот темніє, тому категорично не підходить для закваски.

Скільки днів слід квасити капусту

Для квашення ємкість слід залишити при кімнатній температурі на 5 – 7 днів. Цей час є оптимальним для отримання ідеального результату.