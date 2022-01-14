Заветный рецепт: готовим киевский торт с шоколадным кремом

14 января 2022 , 14:45
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Киевский торт окутан легендами. Когда-то хозяйки охотились за его рецептом. Лилия Цвит поможет вам приготовить десерт ничуть не хуже того, которым вы лакомились в детстве.

Рецепт Киевского торта

Время: 6 часов
Порции: 4 – 6 (1 – 1,2 килограмма)

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Ингредиенты для коржей:
– 7 сырых яичных белков;
– 250 граммов сахара;
– 150 граммов орехов (кешью и фундук);
– 50 граммов муки.
Для крема:
– 7 сырых яичных желтков;
– 150 миллилитров воды;
– 120 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 20 граммов какао;
– 100 граммов шоколада;
– 400 граммов сливочного масла.


Фото cdn.momsdish

Приготовление:

  1. Подготовьте для выпечки торта круглую форму без дна диаметром 18 сантиметров.

  2. Орехи измельчите в блендере до средней крошки (чтобы были крупными кусочками) и смешайте с мукой.

  3. Отдельно взбейте белки в мягкую пену. Добавьте сахар и продолжайте взбивать массу до устойчивой пены – 12 минут.

  4. Добавьте в белковую массу орехи с мукой и осторожно перемешайте.

  5. Разделите белковое тесто на три равные части.

  6. Выложите первую в кольцо, разровняйте поверхность и снимите кольцо. Таким же образом сформируйте два следующих белковых коржа.

  7. Выпекайте коржи в духовке при температуре 100 градусов 3 – 4 часа. Важно печь их одновременно, чтобы масса не осела.

  8. Готовые коржи охладите. Лишнее срежьте ножом. Крошку не выбрасывайте: она пригожится для оформления торта.

  9. Для крема смешайте в сотейнике яичные желтки, сахар обычный и ванильный, добавьте воды. Тщательно перемешайте массу. Всыпьте какао и снова перемешайте, чтобы не было комочков.

  10. Отправьте массу на маленький огонь.

  11. Добавьте кусочки шоколада и перемешивайте массу, пока она не начнет закипать. Сразу снимите ее с плиты и, накрыв пищевой пленкой в контакт, оставьте остывать при комнатной температуре.

  12. Мягкое сливочное масло взбейте миксером. Добавляйте в него по 1 столовой ложке заваренную шоколадную массу, продолжая взбивать.

  13. Разделите крем на две части (для удобства) и наполните им кондитерский мешок.

  14. Сформируйте торт. Выложите первый корж, покройте его из кондитерского мешка кремом. Снова корж, крем, корж.

  15. Оставшимся кремом смажьте верх и бока торта.

  16. Торт осторожно выровняйте кондитерским шпателем и украсьте крошкой и орехами.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления киевского торта:

 

Автор: Богданна Рибак